Kelemen Hunor a anunțat condiția avută de UDMR pentru a rămâne în Guvern

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că dacă Uniunea pierde Ministerul Dezvoltării la rotativă nu va mai rămâne în Executiv.

„Eu am spus că fără Ministerul Dezvoltării nu putem să continuăm. Asta cunoaște și domnul Ciolacu”, a spus Kelemen Hunor, președinele UDMR, informează Mediafax.

Kelemen a precizat că încă nu știe dacă va merge la ședința coaliției, care va avea loc la ora 17.00. „Ieri (duminică - n.r.), când ne-am ridicat de la masă după terminarea discuțiilor de la Palatul Victoria am stabilit că azi (luni - n.r.) la ora 17 ne vedem. Depinde (dacă merg – n.r.), știu de întâlnire, am stabilit, dar de atunci nu am mai discutat cu domnul Ciolacu, cu premierul. Vom vedea, dar știu de această întâlnire”, a spus Kelemen.

Întrebat de jurnaliști dacă e posibil un acord între Guvern și UDMR în cazul în care se va decide ieșirea de la guvernare, pentru a susține anumite legi în Parlament, liderul Uniunii a spus că așa ceva este exclus.

„Nu există așa ceva. Are majoritate coaliția. În condițiile în care ai majoritate, nu ai nevoie de așa ceva. Este absurd, este ilogic din punct de vedere politic să pleci, că ai fost împins în afara Guvernului și apoi faci un acord parlamentar. Pentru ce? Imediat ajungeți la concluzia că noi suferim de sindromul Stockholm. Am spus și ieri. Nu! Nu există această boală la noi”, a mai spus Kelemen Hunor.

În urma discuțiilor dintre partidele din coaliție, la rotativă UDMR-ului i s-ar fi propus să păstreze Ministerul mediului și să primească Ministerul Energiei, însă Kelemen Hunor a spus că fără Ministerul Dezvoltării UDMR nu rămâne în Guvern.