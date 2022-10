Urmează bombardarea masivă a Kievului (linia roșie trasată de Kremlin)

Consilierul prezidențial ucrainean Mikhailo Podolyak spune, comentând incidentul de sâmbătă dimineață de la Podul Kerci din Crimeea, că e doar „începutul”./ Reamintim că Administrația Prezidențială rusă anunțase că aceasta este o linie roșie și că o consecință directă va fi bombardarea masivă a Kievului.

„Crimeea, podul, începutul. Tot ceea ce este ilegal trebuie distrus, tot ceea ce a fost furat trebuie returnat Ucrainei, tot ceea ce este ocupat de Rusia trebuie alungat”, a scris pe Twitter.

❗️The moment of the explosion on the Crimean bridge. pic.twitter.com/yFJC8HZK6G