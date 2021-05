Kevin Spacey revine în cinema într-un film despre un bărbat acuzat pe nedrept de pedofilie

- Actorul Kevin Spacey, subiectul mai multor acuzaţii de comportament sexual inadecvat, urmează să interpreteze rolul unui detectiv într-un film regizat de Franco Nero, despre un bărbat suspectat în mod eronat de abuzuri împotriva unui copil, informează The Guardian.

Spacey, în vârstă de 61 de ani, va juca rolul unui ofiţer de poliţie care investighează cazul unui bărbat nevăzător - interpretat de regizorul Franco Nero -, care poate realiza portretele oamenilor doar ascultându-le vocile şi este acuzat în mod eronat de abuzuri sexuale asupra copiilor.

''Sunt foarte fericit că Kevin a fost de acord să contribuie la filmul meu'', a declarat Nero pentru ABC News. ''Îl consider un mare actor şi de-abia aştept să începem filmările. Din distribuţia peliculei mai face parte şi soţia lui Nero, Vanessa Redgrave, care va interpreta rolul profesoarei de pian a bărbatului acuzat.

Spacey nu a mai fost prezent în producţii de televiziune sau de cinema din 2017 când peste 20 de bărbaţi l-au acuzat de comportament sexual nepotrivit în perioada când lucra la teatrul Old Vic din Londra, între 1995 şi 2013. Spacey a negat toate acuzaţiile.

Netflix a renunţat la colaborarea cu Spacey din serialul ''House of Cards'', iar scenele sale din ''All the Money in the World'', în regia lui Ridley Scott, au fost refilmate în grabă în interpretarea lui Christopher Plummer, care a câştigat o nominalizare la Oscar pentru acest rol.

În octombrie 2019, procurorii din Los Angeles au respins un caz de hărţuire sexuală împotriva lui Spacey întrucât acuzatorul a decedat, în timp ce în iulie 2020, procurorii din Massachusetts au renunţat la caz după ce tânărul de 18 ani care l-a acuzat pe Spacey de atingeri nepotrivite a refuzat să depună mărturie.

În septembrie 2020, actorul Anthony Rapp, din distribuţia serialului ''Star Trek'' şi un alt bărbat au intentat un proces în care îl acuză pe Spacey de agresiuni sexuale petrecute în anii 1980, pe când aceştia erau adolescenţi.

După căderea sa în dizgraţie, Spacey a fost văzut într-un număr mic de proiecte realizate înainte de ieşirea la suprafaţă a acuzaţiilor. Pelicula ''Billionaire Boys Club'' a avut încasări de doar 126 de dolari în seara premierei în Statele Unite, în 2018.