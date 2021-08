'Key role fighter' Revolution title, conferred to 46 persons

President Klaus Iohannis signed, on Thursday, the decrees for conferring the title of "Fighter for the Victory of the Revolution of December 1989 - Key Role Fighter" for 46 persons.

According to the Presidential Administration, the head of state conferred this title to the following people: Albu Vintila, Berea Ioan, Carbunariu Carmen Mihaela, Chitic Gheorghe, Constantinescu Ioan, Covatariu Mircea, Dartu Traian, Dima Ion, Dobanda Radu, Falticeanu Ion, Hurjui Gheorghe, Ionescu Emil, Irimia Ioan, Jitianu Vasile, Mancas (Gitu) Carmen, Martin Adrian Vicentiu, Martin Ionel, Matache Savel, Mihalache Ioan, Olaru Corneliu, Oprisan Victor, Paval Gabriel Dan, Pintilie Ioan, Roibu Vasile, Rotaru Laurentiu, Sandu Dan Cristian, Stanescu Iulian, Timus Liviu Gelu, Trapiel Ioan Iulius, Turtureanu Florin, Vadeanu Andrei Ion, Vornicu Sorin Adrian, Turcu Elena, Glovaci Georgeta, Georceanu Victor Ion, Neagu Cristinel, Dinu Valerica, Eremia Dumitru, Stanciu Maria, Oros Lucian-Marius, Dumitrescu Daniela, Berbec Virginia, Erbasu Cristina, Pancu Constanta, Cristea Petru, Ciuperca Gabriel Savi, Agerpres informs..