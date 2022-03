Kievul lansează un nou apel către China: Să susțină 'coaliţia ţărilor civilizate' şi să 'condamne barbaria rusă'

Preşedinţia ucraineană a lansat un apel Chinei să se alăture ţărilor occidentale în ''a condamna barbaria rusă'' din Ucraina, transmit sâmbătă Reuters şi AFP.

''China poate fi un element important al sistemului de securitate mondial dacă adoptă decizia corectă de a susţine coaliţia ţărilor civilizate şi de a condamna barbaria rusă'', a scris pe Twitter, sâmbătă, Mihailo Podoliak, consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi unul dintre participanţii la negocierile cu Rusia.

Forţele armate ruse au lansat în 24 februarie o ofensivă de amploare împotriva Ucrainei, invadând această ţară din mai multe direcţii. Occidentul a reacţionat, Uniunea Europeană, SUA şi Regatul Unit impunând sancţiuni economice dure contra Moscovei.

Rusia îşi numeşte agresiunea sa în Ucraina drept ''operaţiune militară specială'' pentru ''denazificarea'' ţării vecine.

???????? can be the global security system’s important element if it makes a right decision to support the civilized countries’ coalition & condemn ???????? barbarism. It is a chance to sit at the table as equals. The West must explain to Beijing how $1.6 trillion differs from $150 billion