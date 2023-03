Kievul spune că a îndeplinit condiţiile pentru deschiderea negocierilor

Prim-ministrul ucrainean, Denis Şmigal, a anunţat luni numirea unui nou director în fruntea biroului naţional anticorupţie (NABU), afirmând că Ucraina a pus astfel în practică cele şapte reforme cerute de Uniunea Europeană în negocierilor de aderare.

"Ucraina a îndeplinit de acum cele şapte recomandări ale UE (...) Asta demonstrează hotărârea noastră de a trece la începerea negocierilor de aderare din acest an", a declarat Şmigal într-un comunicat.

Noul director al NABU este Semen Krivonos, 40 de ani, un jurist necunscut marelui pulic, care conducea până acum o agenţie publică de arhitectură şi planificare urbană.

Un influent militant anticorupţie ucrainean, Vitali Şabunin, a declarat pe Facebook că Krivonos are "zero experienţă" în anchete împotriva corupţiei şi că are legături cu preşedinţia.

Bruxellesul a acordat Kievului statutul de candidat oficial la Uniunea Europeană în iunie 2022, la patru luni după începutul invadării Ucrainei de către Rusia.

UE a însoţit menţinerea acestui statut de depăşirea a şapte etape, printre care întărirea statului de drept, continuarea reformelor în justiţie, lupta înpotriva corupţiei sau punerea în aplicare a unei "legi antioligarhi".

Următoarea etapă a lungului şi dificilului drum spre integrarea în Uniune este deschiderea negocierilor de aderare, o decizie care trebuie luată de statele membre în unanimitate după propunerea Comisiei.

Autorităţile ucrainene repetă că vor să înceapă negocierile de aderare din acesat an, dar procesul riscă să dureze ani de zile.