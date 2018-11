Kim Kardashian şi Kanye West au donat 500.000 de dolari pompierilor şi victimelor incendiilor din California

Kim Kardashian şi Kanye West au donat, miercuri, 500.000 de dolari pompierilor şi victimelor incendiilor din sudul Californiei, care aproape au distrus o reşedinţă deţinută de cuplu, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Kardashian, care a apărut la "The Ellen DeGeneres Show", a spus că ea şi West au angajat pompieri privaţi pentru a-şi proteja casa şi alte locuinţe învecinate din cartierul Calabasas, în nordul Los Angeles-ului.

Kardashian, West şi cei trei copii ai lor se află printre sutele de persoane forţate să îşi părăsească casele în timpul incendiilor care au distrus 37.635 de hectare în urmă cu două săptămâni şi care s-au extins pe coasta Malibu. Bilanţul: trei morţi şi 1.500 de clădiri distruse.

Starul emisiunii de tip reality-show "Keeping Up With the Kardashians" a spus că "flăcările au ajuns la porţile noastre. Nu stăm în casa noastră acum. Fumul, mirosul este foarte intens".

Ea a mai afirmat că au fost binecuvântaţi să poată angaja pompieri privaţi.

"Casa noastră se află chiar la capătul unui parc mare. Am fost capabili să angajăm pompieri privaţi... şi ne-au salvat casa şi cartierul. M-am asigurat că controlau fiecare casă de pe margine, aşa că nu a fost doar casa noastră".

Kardashian, West, compania de modă a rapperului Yeezy şi Adidas, care îi confecţionează pantofii sport, au donat 400.000 de dolari victimelor incendiului şi pompierilor din California.

Ei au mai donat alţi 100.000 de dolari pompierului Michael Williams, care a luptat cu flăcările din cartierul lui după ce a scăpat cu uşurinţă din propria casă care ardea.

Incendiul din Woolsey este în prezent aproape stins. Un alt incendiu din nordul Californiei a distrus aproape 12.000 de case şi sedii de firme din oraşul Paradise, unde au murit 81 de oameni. Alte 700 de persoane sunt încă date dispărute la aproape două săptămâni de când flăcările au cuprins oraşul.