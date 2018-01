Kim Kardashian şi rapperul Kanye West au devenit părinţi cu ajutorul unei mame surogat

Starleta americană Kim Kardashian şi soţul ei, rapperul Kanye West, au devenit părinţi pentru cea de-a treia oară, cu ajutorul unei mame surogat, scrie hollywoodreporter.com. Kardashian a făcut anunţul, luni, pe website-ul personal. „Eu şi Kanye suntem fericiţi să anunţăm naşterea fiicei noastre sănătoase şi frumoase. North şi Saint sunt încântaţi să o cunoască”, a scris starleta, mulţumindu-i mamei surogat, precum şi medicilor şi asistentelor care au asistat la naştere.

Copilul s-a născut luni dimineaţă, dar nu este clar dacă naşterea a avut loc la spitalul Cedar Sinai din Los Angeles - unde Kim Kardashian i-a născut pe fiica ei, North, în vârstă de 4 ani, şi pe fiul ei, Saint, în vârstă de 2 ani - sau în San Diego, unde locuieşte aceasta.

Starleta a confirmat anul trecut, într-un episod al producţiei „Keeping Up With the Kardashians”, că ea şi Kanye West vor apela la o mamă surogat pentru a avea un al treilea copil, din cauza complicaţiilor pe care ea le-a suferit în timpul sarcinilor.

Kim Kardashian şi rapperul Kanye West s-au căsătorit în anul 2014. Starleta TV a mai fost căsătorită cu Damon Thomas, în perioada 2000 - 2004, şi cu Kris Humphries, în perioada 2011 - 2013, conform news.ro.