"Kingdom of the Planet of the Apes" a debutat pe primul loc cu încasări 56 de milioane de dolari

„Kingdom of the Planet of the Apes" a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări 56 de milioane de dolari, potrivit Variety.

"Kingdom of the Planet of the Apes" a avut la debut venituri aproape egale cu două dintre cele trei filme anterioare din franciză, după "Dawn of the Planet of the Apes" din 2014 (cea mai mare sumă din serie, 72 de milioane de dolari) şi înaintea "War for the Planet of the Apes" din 2017 (56,2 milioane de dolari) şi "Rise of the Planet of the Apes" din 2011 (54,8 milioane de dolari).

Producţia celui mai nou film din franciză a costat 160 de milioane de dolari (mai puţin decât cele două filme anterioare, care au avut un buget de 190 de milioane de dolari) şi se aşteaptă să aibă un succes mai mare în box office-ul internaţional. Filmul a debutat cu 72,5 milioane de dolari peste hotare, ceea ce a dus totalul global la o sumă de 129 de milioane de dolari.

Regizată de Wes Ball, povestea are loc la foarte mulţi ani după domnia lui Caesar (liderul revoluţionar interpretat de Andy Serkis) şi urmăreşte un tânăr pe nume Noa (Owen Teague) în timp ce porneşte într-o călătorie alături de o femeie pe nume Mae (Freya Allan) pentru a croi un drum pentru viitorul celor două specii.

Campionul de weekendul trecut, "The Fall Guy", s-a clasat pe un îndepărtat loc doi, cu 13,7 milioane de dolari, o scădere aşteptată de 51% faţă de debut. Până în prezent, comedia de acţiune cu Ryan Gosling şi Emily Blunt a avut încasări de 49,6 milioane de dolari pe plan intern şi 103 milioane de dolari pe plan mondial. "The Fall Guy" a costat 140 de milioane de dolari.

Drama despre tenis cu Zendaya, "Challengers", a rămas pe locul trei, cu 4,6 milioane de dolari din 2.609 săli de cinema. După trei weekenduri de la lansare, filmul regizorului Luca Guadagnino a generat 38 de milioane de dolari în America de Nord şi 68,7 milioane de dolari la nivel mondial. Este un rezultat decent pentru o dramă artistică cu rating R. Cu toate acestea, "Challengers" a fost susţinut de Amazon MGM şi, la un cost de 55 de milioane de dolari, nu a fost bugetat ca un film independent.

Pe locul al patrulea, filmul horror cu buget redus "Tarot", produs de Sony şi Screen Gem, a strâns 3,4 milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare. "Tarot", o poveste supranaturală despre nişte prieteni care dezlănţuie răul dintr-un pachet de cărţi de tarot blestemat, a adunat 12 milioane de dolari în America de Nord şi 20 de milioane de dolari la nivel global. Dar a costat doar 8 milioane de dolari, aşa că este bine poziţionat în stagiul său pe marele ecran.

"Godzilla x Kong: A New Empire" a completat topul primelor cinci locuri, cu 2,5 milioane de dolari din 2.531 de săli. Producţia de la Warner Bros. şi Legendary a obţinut până în prezent încasări de 191 de milioane de dolari pe plan intern şi 558,8 milioane de dolari la nivel global. Este al doilea film cu cele mai mari încasări ale anului, după o altă colaborare Warner Bros. şi Legendary, "Dune: Partea a doua" (708 milioane de dolari).