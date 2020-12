Kirk Douglas, Olivia de Havilland, Sean Connery, Kenzo, Little Richard şi Eddie Van Halen, între personalităţile care au murit în 2020

Actorii Kirk Douglas, Olivia de Havilland, Max von Sydow, Sean Connery, Michel Piccoli, Diana Rigg, scriitorii Luis Sepulveda, John le Carré, compozitorul Ennio Morricone, Little Richard, Eddie Van Halen, Juliette Gréco, artistul plastic Christo, regizorul Alan Parker, designerul Kenzo şi manechinul Stella Tennant se numără între personalităţile internaţionale care au decedat în 2020, potrivit news.ro.

Ianuarie

Scriitoarea Mary Higgins Clark, supranumită „Regina suspansului”, a murit vineri, în casa ei din Florida, la vârsta de 92 de ani. Higgins Clark a scris peste 40 de romane pe parcursul unei cariere de mai mult de patru decenii. Cărţile ei au fost vândute în peste 100 de milioane de exemplare doar în Statele Unite. Multe dintre ele au fost adaptate pentru televiziune, printre ele - „The Cradle Will Fall” (1983), „Moonlight Becomes You” (1998) şi, cel mai recent, „Let Me Call You Sweetheart” devenită „Ce que vivent les roses”.

Februarie

Kirk Douglas, unul dintre ultimii monştrii sacri ai Hollywoodului, legendar pentru rolurile din „Spartacus” şi „Lust for Life”, a murit la vârsta de 103 ani. Crescut în sărăcie, şi-a descoperit talentul pentru actorie în timpul liceului. A avut mai multe slujbe, inclusiv ca luptător într-un bâlci, ca să-şi poată permite să meargă la facultate. A primit o bursă şi a ajuns la Academia de Artă Dramatică Americană. Lauren Bacall l-a recomandat producătorului Hal Wallis. Acesta l-a urmărit pe Broadway şi a semnat cu el imediat pentru un rol alături de Barbara Stanwyck în filmul "Dragoste ciudată/ The Strange Love Of Martha Ivers" (1946). Nu a jucat rolul romanticului. Timp de un deceniu a fost star la Hollywood şi a primit trei nominalizări la Oscar pentru rolurile din filmele "Champion", “Van Gogh/ Lust for Life" şi “The Bad And The Beautiful”. A lucrat cu cei mai buni regizori din epoca lui, printre care Stanley Kubrick, Billy Wilder, Howard Hawks, Vincente Minnelli, Joseph L Mankiewicz şi Elia Kazan. A câştigat un Oscar onorific în 1996, două Globuri de Aur , un premiu pentru întreaga carieră oferit de American Film Institute şi un Urs de Aur onorific decernat de organizatorii Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.

Martie

Actorul suedez Max von Sydow, cunoscut pentru colaborările cu cineastul Ingmar Bergman, dar şi din filme ca „The Exorcist” şi „Minority Report”, a murit la vârsta de 90 de ani. În America a debutat în rolul Iisul Hristos în „The Greatest Story Ever Told” (1965) al lui George Stevens, după care a jucat în „The Exorcist”, „Hannah and Her Sisters” al lui Woody Allen, în „Dune” al lui David Lynch” şi filme ca „Three Days of the Condor”, „Hawaii”, „Conan the Barbarian” şi „Awakenings”. A primit două nominalizări la Oscar - pentru rolul principal din „Pelle erobreren” (1987), regizat de Bille August, şi pentru rolul secundar din „Extremely Loud & Incredibly Close” (2011), regizat de Stephen Daldry. Cel mai recent, actorul a putut fi văzut în serialul„ Game of Thrones”. El a mai jucat în „Kursk: The Last Mission” (2018) şi „Lego Star Wars: The Force Awakens” (2017). În 2014, a fost distribuit în „Episode VII - The Force Awakens” al lui J.J. Abrams.

Compozitorul şi dirijorul polonez Krzysztof Penderecki, recunoscut drept unul dintre cei mai mari compozitori contemporani şi printre cei mai inovatori, a murit duminică la vârsta de 86 de ani, în oraşul natal Caracovia, au anunţat mass-media poloneze. În 2014, Krzysztof Penderecki a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.

Cântăreţul şi saxofonistul Manu Dibango, 86 de ani, a murit din cauza coronavirusului. Originar din Camerun, Manu Dibango este autorul uneia dintre cele mai cunoscute melodii, "Soul Makossa" din 1972. Pentru acest album a primit Discul de Aur în Statele Unite, fiind primul artist african în această postură.

Aprilie

Scriitorul chilian Luis Sepúlveda, diagnosticat la începutul lunii martie cu Covid-19, a murit în Spania la vârsta de 70 de ani. Probabil cel mai faimos scriitor chilian contemporan, Luis Sepúlveda, născut la Ovalle, în 1949, a străbătut încă de foarte tânăr teritoriile posibile ale geografiei şi utopiei, din selva amazoniană în deşertul Saharei, din Patagonia până la Hamburg, din celulele dictatorului Pinochet pe navele organizaţiei ecologiste Greenpeace. Scriitor, scenarist şi regizor, el a debutat cu un volum de versuri, pe când avea doar 17 ani. Trei ani mai târziu îi apărea prima carte de povestiri, intitulată "Cronicile lui Pedro Nimeni". A publicat apoi romane, între care "Bătrânul care citea romane de dragoste" (1989), "Lumea sfârşitului lumii" (1989), "Nume de toreador" (1994), "Patagonia Express" (1995), "Povestea unui pescăruş şi a motanului care l a învăţat să zboare" (1996), "Jurnalul unui killer sentimental" (1996), "Neîntilniri" (1997), şi volumele "Povesti apatride" (1999) şi "Povesti marginale" (1999), apărute mai întâi în ziarul spaniol El País.

Irfan Khan, star la Bollywood datorită filmului „Slumdog Millionnaire”, „Jurassic World” sau „The Lunchox”, a murit la vârsta de 53 de ani.

Mai

Little Richard, părinte fondator al rock and roll-ului, a murit sâmbătă la vârsta de 87 de ani. Începând cu "Tutti Frutti" în 1956, Little Richard a lansat o serie de melodii devenite clasice - “Long Tall Sally” şi “Rip It Up” în acelaşi an, “Lucille” în 1957 şi “Good Golly Miss Molly” în 1958. Little Richard este considerat cel care a schimbat muzica după lansarea în anii 1950 a celebrei "Tutti Frutti".

Michel Piccoli, unul dintre cei mai prolifici actori francezi, cunoscut pentru filme ca „Le mépris”, „Les choses de la vie” şi „Habemus papam”, a murit la vârsta de 94 de ani. În 1980, a fost premiat la Cannes pentru rolul din „Salto nel vuoto” al lui Marco Bellochio, şi, doi ani mai târziu, la Berlin, pentru „Une étrange affaire” al lui Pierre Garnier-Deferre. Deşi de patru ori nominalizat la premiile Cesar (film) şi de două ori la premiile Moliere (teatru), nu a primit niciunul dintre aceste trofee. Ultimul rol important al lui Piccoli a fost în „Habemus Papam” al lui Nanni Moretti, care a avut premiera la Cannes în 2011 şi i-a adus apoi actorului un trofeu David di Donatello.

Artistul plastic Christo, celebru pentru lucrări monumentale amplasate în diverse părţi ale lumii, a murit duminică, la New York, la vârsta de 84 de ani. Christo Vladimirov Javacheff a lucrat cea mai mare parte din viaţă alături de soţia lui, Jeanne-Claude Denat de Guillebon, care a murit în 2009. Cunoscuţi drept Christo şi Jeanne-Claude, ei au îmbrăcat emblematice obiective, precum Pont Neuf din Paris, în 1985, şi Reichstag din Berlin în 1995, şi, între altele, au instalat mii de porţi portocalii în Central Park, în 2005.

Iunie

Carl Reiner, scriitor, producător, regizor şi actor, care a făcut parte din echipa legendară a lui Sid Caesar şi care a creat sitcomul "The Dick Van Dyke Show", a murit la vârsta de 98 de ani. Reiner a rămas în atenţia publicului în anii 1980 şi 1990 cu roluri în filme precum "Ocean’s Eleven", în sitcom-urile "Two and a Half Men" şi "Hot in Cleveland". De asemenea, şi-a împrumutat vocea pentru "Family Guy", "American Dad", "King of the Hill" şi "Bob’s Burgers".

Iulie

Ennio Morricone, unul dintre cei mai prolifici compozitori din toate timpurile, a murit în noaptea de duminică spre luni într-o clinică din Roma, la vârsta de 91 de ani. Marele muzician şi compozitor este autor al unora dintre cele mai cunoscute coloane sonore din cinema de la "Pentru un pumn de dolari", la "Cinema Paradiso" şi "Malena". Cu câteva zile în urmă, el şi-a fracturat femurul. Morricone, care a semnat peste 500 de coloane sonore, a fost de şase ori nominalizat la premiile Academiei americane de film şi a primit un Oscar, onorific, în 2007, şi unul pentru coloana sonoră a „The Hateful Eight” (2015). Inspirat iniţial de Mozart, Bach şi Vivaldi, Ennio Morricone este unul dintre cei mai prolifici compozitori de muzică din toate timpurile, iar pe parcursul unei cariere de aproximativ şapte decenii discurile lui au fost vândute în peste 70 de milioane de copii.

Kelly Preston a murit pe 12 iulie. Soţia lui John Travolta, cunoscută din filme ca „Mischief”, „Twins” şi „Jerry Maguire”, a murit la vârsta de 57 de ani din cauza unui cancer la sân.

Peter Green, fondator al formaţiei Fleetwood Mac, chitarist şi vocalist admirat în primii ani, înainte ca abuzul de droguri şi boala psihică să-i afecteze cariera, a murit la vârsta de 73 de ani. Muzicianul s-a aflat între cei opt membri ai formaţiei - împreună cu Fleetwood, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, John McVie, Christine McVie, Danny Kirwan şi Jeremy Spencer - care au fost incluşi în Rock & Roll Hall of Fame în 1998.

Actriţa Olivia de Havilland, cunoscută pentru roluri din filme ca „Pe aripile vântului/ Gone With the Wind”, „Aventurile lui Robin Hood/ The Adventures of Robin Hood”, „Moştenitoarea/ The Heiress” şi serialul „Nord şi Sud/ North and South”, a murit la Paris, la vârsta de 104 ani. Premiată de două ori cu Oscar, în 1947 şi în 1950, pentru rolurile principale din „To Each His Own” (1946) şi „The Heiress” (1949), de Havilland s-a născut în Japonia, într-o familie britanică, pe 1 iulie 1916. Din 1941, era cetăţean al Statelor Unite ale Americii, iar din 1953 trăia la Paris. Alături de Kirk Douglas, născut şi el în 1916, Olivia de Havilland a fost cel mai longeviv star de la Hollywood. A lucrat cu producători celebri, precum David O. Selznick, cu regizori ca Michael Curtiz şi Anatole Litvak şi cu actori precum Errol Flynn şi Mickey Rooney.

Cineastul britanic Alan Parker, cunoscut pentru filme ca „Bugsy Malone”, „Midnight Express” şi „Mississippi Burning”, a murit la vârsta de 76 de ani, după o îndelungată suferinţă. Parker, de două ori nominalizat la Oscar - pentru regia filmelor „Midnight Express” (1978), cu Brad Davis, Irene Miracle şi Bo Hopkins, şi „Mississippi Burning” (1988), cu Gene Hackman şi Willem Dafoe -, a regizat producţii din diferite genuri, revenind deseori la musical.

August

Kurt Luedtke, care a renunţat la jurnalism pentru Hollywood şi a câştigat premiul Academiei pentru scenariul filmului "Departe de Africa/ Out of Africa", a murit în Michigan, după o luptă lungă cu boala, la vârsta de 80 de ani. Luedtke a făcut echipă cu Pollack şi a scris scenariul pentru filmul "Out of Africa" din 1985, bazat pe cartea despre Isak Dinesen, scrisă de Karen Blixen în care îşi povesteşte viaţa în Kenya la începutul secolului al XX-lea. Cu Robert Redford şi Meryl Streep, "Out of Africa" a câştigat şapte premii Oscar în 1986, inclusiv pentru "cel mai bun scenariu adaptat" de Luedtke, "cel mai bun film" şi "cel mai bun regizor" pentru Pollack.

Actorul englez Ben Cross, cunoscut pentru rolul din „Chariots of Fire”, a murit la vârsta de 72 de ani, a anunţat reprezentantul lui, care a precizat că decesul a fost neaşteptat, după o scurtă perioadă în care a fost bolnav. A obţinut rolul principal în „Chariots Of Fire” (1981), regizat de Hugh Hudson, lungmetraj premiat cu patru trofee Oscar, inclusiv desemnat cel mai bun film. Cross a jucat rolul atletului Harold Abrahams în filmul bazat pe povestea adevărată a doi alergători britanici la Jocurile Olimpice din 1924. El a mai jucat, între altele, în „First Knight” (1995), „Nuremberg: Nazis on Trial” (2006), „Star Trek” (2009) şi „Banshee” (2013).

Actorul american Chadwick Boseman, cunoscut pentru rolul din „Black Panther”, a murit pe 28 august, la vârsta de 43 de ani, din cauza unui cancer. A devenit cunoscut la nivel mondial graţie „Black Panther”, succes din 2018, cu încasări de peste 1,3 miliarde de dolari, primul lungmetraj cu supereroi nominalizat la categoria „cel mai bun film” a premiilor Oscar.

Septembrie

Diana Rigg, în vârstă de 82 de ani, reputată actriţă de teatru, dar şi de televiziune, cunoscută pentru rolurile din serialele „The Avengers” şi „Game of Thrones”, a murit. Cu o carieră neîntreruptă în teatru, cunoscută pentru rolurile din producţii de televiziune şi cinematografice, Rigg a fost o figură importantă în industria divertismentului din Marea Britanie. În serialul „The Avengers” al ITV, care îmbina spionajul cu elemente suprarealiste, ea a jucat între anii 1965 şi 1968 şi a fost de două ori nominalizată la premiile Emmy. Rigg a fost Olenna Tyrell în „Game of Thrones” al HBO, începând cu al treilea sezon - 2013. A fost, de asemenea, nominalizată la Emmy în 2013, 2014 şi 2015. În anul 2000, ea a primit un premiul special BAFTA, alături de Honor Blackman, Joanna Lumley şi Linda Thorson, care au jucat în „The Avengers”.

Actorul francez Michael Lonsdale, în vârstă de 89 de ani, a murit luni după-amiază în locuinţa din Paris. În 60 de ani de carieră, actorul cu voce inegalabilă, a interpretat peste 200 de roluri în cinema, în special în "Numele trandafirului", într-un film din franciza "James Bond", în teatru sau televiziune.

Cântăreaţa franceză Juliette Gréco, supranumită “Muza din Saint-Germain des Prés”, a murit la vârsta de 93 de ani. Juliette Gréco, marea doamnă a cântecului francez, s-a născut pe 7 februarie 1927 la Montpellier. De peste 60 de ani, cu vocea ei caldă şi senzuală, artista franceză a interpretat piese care au fost compuse special pentru ea de unii dintre cei mai mari muzicieni ai Franţei - Jacques Prévert, Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Jaques Brel şi Gérard Jouannest - soţul ei.

Octombrie

Creatorul japonez Kenzo Takada a murit la Neuilly-sur-Seine la vârsta de 81 de ani, ca urmare a infectării cu coronavirus. Creatorul, care şi-a vândut în 1993 marca de haine gigantului LVMH şi s-a retras din modă şase ani mai târziu, este cunoscut pentru imprimeurile sale grafice şi florale. Creatorul cu alură de adolescent etern a lansat la începutul anului o linie de design.

Eddie Van Halen, chitarist şi fondator al legendarului grup de hard rock din anii 1980 Van Halen, a murit marţi după "o lungă luptă" cu cancerul, la vârsta de 65 de ani. Figură a hard rock-ului anilor 1980, devenit celebru cu melodia "Jump" vândută în milioane de exemplare în toată lumea, grupul Van Halen a fost înfiinţat în Pasadena, în apropiere de Los Angeles, de Eddie şi fratele său Alex (baterie), împreună cu solistul David Lee Roth.

Actriţa Conchata Ferrell, cunoscută pentru rolul menajerei Berta din serialul „Doi bărbaţi şi jumătate/ Two and a Half Men”, a murit la vârsta de 77 de ani. Conchata Ferrell a jucat rolul Berta în toate cele 12 sezoane ale serialului. A primit două nominalizări la premiile Primetime Emmy, în 2005 şi 2007, pentru rol secundar. Ea a apărut în 212 episoade din 2003 până în 2015.

James Redford, realizator de documentare, activist şi fiul actorului şi regizorului Robert Redford, a murit la vârsta de 58 de ani din cauza unui cancer.

Scriitorul şi jurnalistul spaniol Javier Reverte, autor al numeroase cărţi de călătorie, a murit la vârsta de 76 de ani. Javier Martínez Reverte, care semna cu al doilea nume, a murit sâmbătă, 31 octombrie, în oraşul natal, Madrid, a confirmat editorul său.

Actorul scoţian Sean Connery, care a redefinit statutul de star de cinema, a murit la vârsta de 90 de ani. Considerat cel mai bun interpret al rolului James Bond, în filme ca „Dr. No”, „Goldfinger” şi „You Only Live Twice”, Connery a creat un model pentru un erou de acţiune proaspăt şi interesant. În total, între 1962 şi 1983, el a jucat în şapte filme ale francizei. Connery a jucat în 90 de filme, iar în 1988 a primit trofeul Oscar pentru rolul secundar din „The Untouchables”, regizat de Brian De Palma. Între filmele în care a jucat se numără „No Road Back” (1957), în care a avut primul rol important, producţiile de televiziune „Macbeth” (1961) şi „Anna Karenina” (1961), urmate de lungmetraje ca „Murder on the Orient Express” (1974), „Indiana Jones and the Last Crusade” (1989) şi „The Hunt for Red October” (1990). Recunoaşterea internaţională a venit în 1962, odată cu rolul James Bond în „Dr. No”. De atunci, el a mai interpretat partitura în „From Russia with Love” (1963), „Goldfinger” (1964), „Thunderball” (1965), „You Only Live Twice” (1967), „Diamonds Are Forever” (1971) şi „Never Say Never Again” (1983).

Noiembrie

Ken Hensley, parte din formula originală a trupei britanice Uriah Heep, compozitor al unor piese ca „Easy Livin'”, „Stealin'” şi „Lady in Black”, a murit la vârsta de 75 de ani.

Bones Hillman, basistul trupei Midnight Oil, cunoscută pentru piese ca „Beds are Burning” şi „The Dead Heart”, a murit la vârsta de 62 de ani din cauza unui cancer. Bones Hillman s-a alăturat trupei australiene în 1987, după ce cântase cu mai multe trupe, între care The Swingers şi Masochists. A cântat pe toate albumele Midnight Oil începând cu „Diesel and Dust”, pe care este inclusă „Beds Are Burning”, şi „Blue Sky Mining”. În trupă, el l-a înlocuit pe Peter Gifford.

Ken Spears, creator al serialului animat „Scooby-Doo” şi co-fondator al Ruby-Spears Productions împreună cu Joe Ruby, a murit vineri la vârsta de 82 de ani.

Dramaturgul american Israel Horovitz, autor a zeci de piese de teatru de succes la nivel internaţional, a murit luni, la vârsta de 81 de ani. În total, el a scris 70 de piese, între care unele au fost traduse în 30 de limbi, precum: "Park Your Car in Harvard Yard", "The Primary English Class", "The Widow's Blind Date", "What Strong Fences Make" şi "The Indian Wants the Bronx". Era cunoscut pentru stilul său de la realism la parabolă, de la fabulă la mit. Piesele sale au fost transpuse pe ecran de Al Pacino, Jill Clayburgh sau Diane Keaton. A scris şi 30 de scenarii pentru cinema, între care "The Strawberry Statement", premiul juriului la Festivalul de la Cannes în 1970 sau, mai recent "My old lady" (2015), cu Maggie Smith şi Kristin Scott Thomas, pe care l-a regizat şi care a fost filmat în 2013 la Paris, unde a trăit mult timp.

Regizoarea Nelly Kaplan, reprezentantă a Noului Val francez, cunoscută pentru filme ca „La fiancée du pirate” şi „Charles et Lucie”, a murit, la vârsta de 89 de ani, din cauza unor complicaţii cauzate de Covid-19. S-a remarcat odată cu „La fiancée du pirate” (1969), care a fost selectat la Festivalul de la Veneţia şi a devenit rapid un film cult. Rolul principal a fost interpretat de Bernadette Lafont, muză a Noului Val. Kaplan a mai regizat, între altele, „Papa, les petits bateaux...” (1971), „Charles et Lucie” (1979) şi „Plaisir d'amour” (1991), precum şi documentare despre artişti ca Pablo Picasso şi Abel Gance.

Decembrie

Regizorul sud-coreean Kim Ki-duk, cineast premiat la numeroase festivaluri de prestigiu, precum Cannes, Berlin, Veneţia, Locarno, Karlovy Vary şi San Sebastian, a murit la vârsta de 59 de ani în Letonia. Kim a murit pe 10 decembrie din cauza complicaţiilor pe fondul Covid-19. La Cannes a câştigat în 2011 premiul secţiunii Un Certain Regard cu pelicula ”Arirang” şi a fost nominalizat pentru Palme d'Or în 2007 cu filmul ”Soom”.

Scriitorul britanic John le Carré, cunoscut pentru romane ca „Tinker, Tailor, Soldier, Spy”, „The Constant Gardener” şi „The Spy Who Came in from the Cold”, a murit la vârsta de 89 de ani. Pe parcursul carierei, John Le Carré, care s-a inspirat din propriile experienţe ca spion pentru a crea unele dintre cele mai apreciate intrigi din literatura secolului XX, a scris 25 de romane şi un volum de memorii, „The Pigeon Tunnel” (2016), care au fost vândute în peste 60 de milioane de copii în întreaga lume.

Actriţa, dansatoarea şi coregrafa Ann Reinking, cunoscută pentru spectacole ca „Sweet Charity” şi „Chicago” prezentate pe Broadway şi recompensată cu Tony, a murit la vârsta de 71 de ani. Actriţa a debutat în 1965, în „Bye Bye Birdie”, producţie a Seattle Opera House, iar pe Broadway a ajuns odată cu selectarea în spectacolul „Cabaret” (1969). Rolul care a făcut-o celebră a fost Roxie Hart din „Chicago” (1977), în care a înlocuit-o pe Gwen Verdon. Ea a interpretat partitura şi în montarea din 1996 a celebrei producţii.

Toboşarul trupei Roxette Pelle Alsing, în vârstă de 60 de ani, a murit.

Actorul francez Claude Brasseur, cunoscut pentru rolurile din „La Boum” şi “Camping”, a murit la vârsta de 84 de ani. Fiul marelui actor Pierre Brasseur şi tată lui Alexandre Brasseur, Claude Brasseur făcea parte din una dintre cele mai mari dinastii de actori din cinematografia franceză.

Manechinul scoţian Stella Tennant, verişoară îndepărtată a prinţesei Diana şi muză a lui Karl Lagerfeld, a murit subit, la vârsta de 50 de ani. Nepoata ducelui Andrew Cavendish, Stella Tennant a fost o verişoară îndepărtată a prinţesei Diana. Ea a debutat ca manechin în anii 1990 lucrând pentru fotograful Steven Meisel, înainte de a semna în 1996 un contrat de exclusivitate cu Karl Lagerfeld la Chanel.