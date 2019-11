Klaus Iohannis a pus PICIORUL în PRAG la discuțiile cu liderul ales al Consiliului European despre combaterea încălzirii globale

Președintele Klaus Iohannis a discutat, miercuri, cu președintele-ales al Consiliului European, Charles Michel, despre combaterea încălzirii globale. O altă temă de discuție a vizat piața unică și securitatea UE la granițe, conform Mediafax.

„ Sunt bucuros și îți mulțumesc pentru acest lucru, că am găsit foarte multe puncte unde abordările noastre sunt identice sau foarte apropiate. Am discutat chestiuni legate de piață unică, de securitatea Uniunii atât la granițe, cât și securitatea internă, am discutat despre nevoia unei politici externe puternice care va trebui creață de noi toți pentru a avea o voce puternică a UE în relația cu partenerii și alți poli de putere din lume. Am discutat despre două chestiuni mai mult care ne preocupa pe toți, schimbările climatice și politicile care credem noi că vor duce la o reducere a încălzirii globale. Dorim o politică în domeniul climei care rezolvă problemă. Vrem să fim un continent care arată cum se poate combate încălzirea globale, însă vrem în același timp să dezvoltăm economiile noastre. Ne-am înțeles bine la acest capitol”, a spus Klaus Iohannis, după întrevederea cu Charles Michel.

Șeful statului i-a urat succes președintelui ales al Consiliului European.

„ Este o plăcere pentru mine să îl am că musafir pe domnul președinte ales al Consiliului European, bine ai venit în România, în București și folosesc această ocazie pentru a ți dori un mandat foarte bun. Va fi intens, dar împreună avem șansa să îl fructifica,. Am discutat foarte multe aspecte legate de situația UE așa cum este ea acum, despre oportunități și foarte detaliat despre chestiuni care ne preocupa pe toți în perioadă imediat următoare”, a conchis Iohannis.