Klaus Iohannis a vorbit despre o posibilă DICTATURĂ în România: 'Acum nu e prea târziu, dar dacă mai stăm puţin, s-ar putea'

Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit marţi, la o întâlnire cu publicul în cadrul Festivalului Internaţional de Documentar şi Drepturile Omului One World Romania, despre ce semnificaţie are pentru el anul 1989 şi cum vede ultimii 30 de ani în România, informează News.ro.

La dezbaterea „Preşedinte sau cetăţean/ Om politic şi societatea civilă” din cadrul festivalului One World Romania, care are loc până pe 24 martie în mai multe spaţii din Bucureşti, el a răspuns întrebărilor publicului despre 1989 şi ce a reprezentat acest moment, despre referendumul pe Justiţie, despre societatea civilă, educaţie şi toleranţă.

„Sunt permanent în căutare de provocări şi de ocazii mai interesante pentru dezbateri”, a spus preşedintele legat de prezenţa lui la festival.

Despre 1989, un an plin de semnificaţii pentru estul Europei, aşa cum l-a numit, Iohannis a spus: „Este, ca pentru majoritatea românilor, Revoluţia un eveniment care a încheiat o etapă şi a deschis o alta. E un eveniment disruptiv pentru societate. Am început o nouă etapă. Ea nu a venit uşor. Nu mă refer doar la evenimentele din decembrie, cu o puternică notă tragică şi prin numărul mare de victime şi prin faptul că o clică şi-a arogat repede puterea, care nu a fost uşor de luat. Dar şi prin faptul că noi ne-am dorit lucruri despre care am visat prea mult şi am ştiut prea puţin: libertate, democraţie, societate civilă, şi a durat mult căutarea. Până în ziua de astăzi”.

Într-o notă personală, el a adăugat: „Nu pot să îmi imaginez o altă conjunctură, nicăieri în lume, prin care aş fi ajuns eu preşedinte. Nimic nu arăta că aşa ceva este posibil. Oamenii au făcut să fie posibil. Printre acele lucruri la care am visat toţi şi pe care le-am învăţat greu se numără şi a face imposibilul posibil”.

Trebuie să consolidăm ceea ce am câştigat în 1989, a mai spus Iohannis. „Faptul că s-a ajuns la acest accident democratic, cu un partid care crede ca posedă România arată ca ne-am relaxat prea repede sau am crezut că politica nu ne priveşte. Istoria mereu ne-a arătat că ne priveşte. De câte ori ne-a dat impresia că nu ne priveşte, ne-am trezit cu o dictatură. Acum nu e prea târziu, dar dacă mai stăm puţin, s-ar putea. Remediul e la îndemâna fiecăruia. Trebuie doar mers la vot. Acest accident al democraţiei, care e majoritatea PSD, nu a fost posibil pentru că mulţi oameni au fost să voteze PSD, ci marea diferenţă a fost că ceilalţi nu s-au dus la vot”.

„Acest accident al democraţiei”, cum l-a numit în mod repetat Iohannis, „se datorează mai puţin PSD-ului şi mai mult absenteismului la alegeri. Democraţie fără alegeri nu există, cum nu există fără partide şi fără oameni. Nu trebuie să căutăm vina la alţii. Este extrem de simplu ca într-o zi să cheltuim o oră şi să mergem să ne exprimăm opinia noastra, nu a altora. Dacă pe liste nu găsim ce ne convine, nu înseamnă că nu trebuie să mergem la vot”.

E de ajuns să votezi pentru a stabili democraţia. Absenţa de la vot face ca altcineva să hotărască în locul nostru, a mai explicat el.

Despre „înţelepciunea mulţimii”, termen tot mai prezent în social media, el a spus că „nu poate un individ să fie înţelept în locul multuimii, iar intelepciunea natiunii se exprima la vot. Nu vreau să ajungem la un punct zero. Am crescut, ca societate. Nu poate nimeni să nege această creştere şi diversificare. Ca să nu ajungem la un moment zero trebuie să consolidăm ceea ce am realizat”.