Klaus Iohannis acuză după atacurile rușilor de pe Dunăre: 'Sunt crime de război!'

„Atacurile continue ale Rusiei împotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunăre, în apropierea României, sunt inacceptabile. Acestea sunt crime de război și afectează și mai mult capacitatea Ucrainei de a-și transfera produsele alimentare către cei care au nevoie din lume”, a spus Klaus Iohannis, pe Twitter.

Trupele rusești au lansat un atac nocturn, extrem de puternic, în portul Izmail, aflat la doar 62 de kilometri de portul Galați, din România. Explozia a fost vizibilă inclusiv din România, pe rețelele de socializare fiind postate imagini cu atacul văzut din Tulcea (imagini disponibile aici).

Russia's continued attacks against the Ukrainian???????? civilian infrastructure on #Danube, in the proximity of Romania????????, are unacceptable. These are war crimes and they further affect UA's capacity to transfer their food products towards those in need in the world.