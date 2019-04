Klaus Iohannis anunţă noua alianţă pro-referendum: PNL, USR, PMP, UDMR, Minorităţi - TOŢI au fost de acord (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, în urma consultărilor de la Cotroceni cu reprezentanţii PNL, USR, PMP, UDMR şi Minorităţi că a obţinut susţinerea tuturor acestora pentru organizarea referendumului pe 26 mai, în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare.

"Toţi cei prezenţi astăzi s-au arătat îngrijoraţi de evoluţia din zona justiţiei. Le-am spus direct că după părerea mea acest asalt al PSD asupra justiţiei, care durează de mai bine de doi ani, trebuie să primească un răspuns din partea românilor, iar acest răspuns este, evident, un referendum. Toti participanţii din această după-amiază au îmbrăţişat ideea organizării unui referendum, toţi au fost de acord că oamenii trebuie încurajaţi să participe. Acest lucru mă bucură. Intenţia mea de a organiza un referendum împreună cu europarlamentarele am făcut-o cunoscută în urmă cu câteva săptămâni şi între timp am trimis scrisoarea de consultare Parlamentului. Aştept în termenul legal un răspuns. Cel mai important rezultat este că cei care au participat sunt de acord cu acest referendum. Indiferent de opţiunile politice ale românilor, cu toţii ne dorim o Românie cu o justiţie independentă, dreaptă, scoasă de sub influenţa politicului", a declarat Iohannis.

