Klaus Iohannis, atacat de un deputat PNL: 'Cei care cred că moldovenii sunt alt popor sunt asemeni slugilor rușilor' - VIDEO

Discursului de marți al președintelui Klaus Iohannis despre unirea României cu Republica Moldova continuă să stârnească reacții. Iohannis spunea: „atunci când ambele popoare vor hotărî că vor acest lucru, atunci se va întâmpla”. Declarația a fost făcută la dezbaterea „Președinte sau cetățean/ om politic și societate civilă”, care a avut loc la București. Deputatul PNL, Daniel Gheorghe, a avut o reacție dură după această declarație.

Citește și: Victor Ponta pune presiune pe PSD - ori se schimbă, ori dispare: 'Teleormanizarea nu poate funcţiona în toată ţara'

"În câteva zile se împlinește un an de la acest discurs pe care l-am exprimat la Marea Adunare de la Chișinău dedicată sărbătorii Centenarului Unirii Basarabiei cu România, la 27 martie (9 aprilie) 1918. Acolo, în Moldova de peste Prut, parte ruptă din trupul României am spus ceea ce simt ca Român și unionist și am expus public punctul de vedere al Partidului Național Liberal din România. PNL a susținut și va sustine Unirea, indiferent de ce spun unii cârcotași ori de alte percepții ! În rest nu există "poporul moldovean", există doar 2 țări românești împărțite de-o parte și de alta a Prutului. A vorbi de "popor moldovean", "limba moldovenească" ori "identitate moldovenească " ne aruncă în lumea tenebroasa a totalitarismului sovietic. Îmi amintesc din copilărie că pe buletinul bunicului meu, născut în Basarabia românească în 1928, comuniștii trecuseră în mod abuziv și mincinos "URSS", în loc de Regatul României. Cei care cred ca moldovenii sunt alt popor decât poporul român, sunt asemeni slugilor rușilor care au falsificat buletinele refugiaților dintre Prut și Nistru pentru a șterge cu forța conștiința noastră că suntem un singur neam românesc", a spus deputatul PNL Daniel Gheorghe pe Facebook.

Pe Facebook a fost publicată o filmare cu ce a spus Klaus Iohannis inițial și ce a rectificat ulterior.