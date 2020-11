Klaus Iohannis califică drept `atroce` atacul terorist din Viena: `România se solidarizează cu Austria`

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a reacţionat, luni, după atacul terorist din Viena, pe care îl califică, într-un mesaj pe Twitter, ca fiind un "act de teroare atroce".

"Veşti teribile de la Viena în seara aceasta. Condamn cu tărie acest atroce act de teroare. Condoleanţele mele familiilor şi celor apropiaţi victimelor. România se solidarizează cu Austria", este mesajul transmis de Klaus Iohannis, pe Twitter.

Terrible news from #Vienna tonight. I strongly condemn these heinous acts of terror. My condolences to the families and close ones of the victims. Romania stands in solidarity with #Austria.