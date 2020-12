Klaus Iohannis, către liderii USR PLUS: 'Tema e clară. O posibilă majoritate, un posibil guvern'

Preşedintele Klaus Iohannis a început, luni, la Palatul Cotroceni, consultările cu delegaţia USR PLUS în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru.

„Tema este clară - o posibilă majoritate, un posibil Guvern, o posibilă negociere. Vă ascult cu mare atenţie”, a spus şeful statului în debutul discuţiilor.



Delegaţia USR PLUS este formată din copreşedinţii alianţei, Dan Barna şi Dacian Cioloş, Cosette Chichirău, Cătălin Drulă şi Dragoş Tudorache. Alianţa USR PLUS are ca propunere de prim-ministru pe europarlamentarul Dacian Cioloş.