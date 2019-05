Klaus Iohannis continuă războiul cu Guvernul Dăncilă și avertizează: 'Generaţiile următoare vor plăti factura'

România merge într-o direcţie greşită din punct de vedere economic, ignorând investiţiile şi bazându-se aproape exclusiv pe consum, însă situaţia bugetară a ţării nu va putea fi cosmetizată la nesfârşit, iar generaţiile următoare vor fi cele care vor plăti factura, se arată într-un mesaj al preşedintelui României, Klaus Iohannis, prezentat de consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu, marţi, în deschiderea Forumului Pieţei Financiare.

"În prezent, din punct de vedere economic, România merge într-o direcţie greşită. Politicile actuale se regăsesc pe contrasensul responsabilităţii economice. De aceea este deosebit de important ca sectorul financiar să facă el însuşi dovada preocupării pentru sustenabilitate", arată şeful statului.Politica guvernamentală neglijează tocmai sursele vitale ale creşterii pe termen lung, respectiv investiţiile, a subliniat el."Lipsa investiţiilor în infrastructura de transport ne va costa foarte mult pe viitor. Din păcate, guvernarea actuală şi-a demonstrat neputinţa în a construi ceva durabil pentru viitorul României. În acelaşi timp, povara deficitelor se tot accentuează, cu implicaţii asupra nivelului de trai al românilor în viitor. România este singura ţară din UE al cărei deficit bugetar începe cu cifra "3". Iar deficitul bugetar în creştere nu înseamnă cifre abstracte, ci consecinţe reale care afectează viaţa de zi cu zi a românilor: preţuri şi inflaţie în creştere, dobânzi înalte şi îndatorarea continuă a României, adică a generaţiilor viitoare", se arată în mesaj.

În continuare, Iohannis s-a referit la deficitul bugetar, aflat în creştere. În 2018, acest indicator a crescut cu 17%, la un nivel-record de peste 15 miliarde de euro, iar, în primul trimestru al acestui an, valoarea indicatorului a fost mai mare 34% faţă de perioada similară a anului trecut.



"Suntem singura ţară din regiune ale cărei deficite comerciale se intensifică, iar acest lucru înseamnă că pierdem oportunităţi pentru producţia naţională. Cu toţii am văzut, recent, că guvernarea actuală indică producţii-record în agricultură. Într-adevăr, România este în prezent campioana exporturilor de cereale, deşi valoarea adăugată a producţiei de cereale este una scăzută. Însă este cunoscut faptul că, în acelaşi timp, România este şi campioana importurilor la alimente şi de produse alimentare. Exportăm cereale şi importăm alimente", continuă mesajul citit de Marinescu.



Acestea sunt doar câteva dintre manifestările modelului economic volatil, bazat aproape exclusiv pe expansiunea consumului, care neglijează principalul motor de dezvoltare: investiţiile.



"Trebuie să înceteze acest mod de guvernare, care nu face decât să transfere nota de plată în viitor. În condiţii de normalitate, am fi aşteptat de la Guvern garanţii de sustenabilitate pentru viitor. Finanţele publice ale României nu se pot baza la nesfârşit pe cosmetizarea situaţiei bugetare. Mediul de afaceri şi sectorul financiar resimt cel mai acut această lipsă de credibilitate, alimentată şi prin lipsa predictibilităţii, prin măsuri hazardate şi intempestive, cum au fost cele ale OUG 114, greu de înţeles din perspectiva nevoilor de sustenabilitate financiară", a mai transmis Iohannis.



El le-a arătat bancherilor şi reprezentanţilor instituţiilor financiare prezenţi la eveniment că au un rol foarte important în ceea ce priveşte educaţia financiară a publicului larg.



"Clienţii dumneavoastră sunt primii care trebuie să perceapă beneficiile unui sistem bancar modern, ceea ce înseamnă inclusiv evitarea antagonismelor exploatate în relaţia cu mediul financiar. În ultima instanţă, cetăţenii evaluează eficienţa cu care funcţioneaza sistemul financiar şi economia, în general. De aceea, îndemn la raporturi oneste şi la dialog deschis toate parţile implicate, autorităţi de reglementare, instituţii financiare şi beneficiari. Am convingerea ca dialogul constant este singura cale câştigătoare, date fiind complexitatea problemelor şi necesitatea soluţiilor", a adăugat preşedintele ţării, prin vocea consilierului său.