Klaus Iohannis: Cu siguranță vor fi restricții pentru sărbătorile de iarnă / VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Cotroceni, că în timpul sărbătorilor de iarnă și de Crăciun vor fi restricții.

Întrebat dacă ia în calcul o stare de urgenta pentru perioada iernii, cum s-a decis în Israel, pentru a se limita deplasările și întâlnirile, șeful statului a răspuns: „Nu s-a discutat un astfel de demers. Eu nu cred ca in acest an sarbatorile de iarna vor fi ca in alti ani. Cu siguranta vor fi restrictii in vigoare, cu siguranta se va putea calatori in putine locuri. Cred ca anul acesta ne vom intoarece la ce inseamna sarbatoarea Craciunului, in si cu familia.

