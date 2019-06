Klaus Iohannis culege roadele muncii depuse de Guvern! Donald Tusk: Aţi reuşit să finalizaţi 90 de dosare în mai puţin de 100 de zile, ceea ce e impresionant

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, îi transmite un mesaj de mulţumire, pe Twitter, preşedintelui Klaus Iohannis pentru o preşedinţie „energică şi de succes” a Consiliului Uniunii Europene.

„Multe mulţumiri lui @KlausIohannis şi echipei sale pentru o preşedinţie @ro2019eu energică şi de succes. Aţi reuşit să finalizaţi 90 de dosare în mai puţin de 100 de zile, ceea ce este impresionant. Ne vom aminti mereu summitul de la Sibiu pe care l-aţi găzduit de Ziua Europei”, a scris preşedintele Consiliului European.

„Mulţumesc, România!”, încheie Donald Tusk, în limba română, postând şi un colaj video cu el şi Klaus Iohannis.

