Klaus Iohannis, desființat pe tema Schengen. Ce trebuia să facă președintele și n-a făcut

România nu şi-a folosit influenţa politică pe care o are la nivel de Consiliu European pentru aderarea la Spaţiul Schengen, a declarat, vineri, europarlamentarul Dragoş Pîslaru (Renew Europe), copreşedinte al Partidului REPER.

"Efortul pe care grupul Renew şi delegaţia noastră pe care l-a făcut a ţinut de Olanda. (...) Perspectivele legate de Olanda sunt de altfel bune, Ceea ce se întâmplă este că diplomaţia românească a contat mai degrabă pe eforturile Luminiţei Odobescu, care merită felicitată pentru insistenţele pe care le-a avut dar, din păcate, acest lucru nu este suficient. Şi asistăm acum la o situaţie în care preşedintele ţării se duce în turnee prin Africa, în condiţiile în care practic, în cancelariile europene se iau deciziile legate de presiunea pe care ar trebui să o punem pe Austria", a transmis Pîslaru, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Parlamentului European la Bucureşti.

În opinia acestuia, "trebuia pusă o presiune la nivel de Consiliu, unde preşedintele Iohannis avea un rol important de jucat".

"Acum perspectiva ca să obţinem măcar un calendar pentru anul viitor este din ce în ce mai redusă. Evident că anul viitor probabilitatea ca să obţinem ceva pe Schengen este foarte scăzută, contextul european, alegerile sunt cruciale. (...) Soluţia era să obţinem un calendar prin care cumva să intrăm gradual, mai întâi cu zona aero-portuară şi după aceea terestră. România nu şi-a folosit deloc, dar deloc influenţa politică pe care o are la nivel de Consiliu. Şi asta este regretabil.", a transmis Pîslaru.Europarlamentarul Nicolae Ştefănuţă (Grupul Verzilor) a declarat, la rândul său, că blocarea Spaţiului Schengen a fost făcută de extrema dreaptă."Cred, cu regret, că subiectul Schengen, din păcate în acest moment are aproape şanse spre zero. (...) Ştiu că în România lumea vede asta ca o înfrângere a clasei politice actuale, şi este corect să vadă aşa. Problema este că românul poate vedea asta ca pe un imbold să voteze extrema dreaptă, şi îi spun românului asta: Extrema dreaptă a fost problema de la început, din cauza extremei drepte nu avem noi Schengen acum. Din cauza extremei dreapta, care mătură Austria, nu avem Schengen acum. (...) Soluţia să alegem AUR la anul, de exemplu, din supărare pentru Schengen, este exact contraindicată, este exact tratamentul greşit, va face problema şi mai groasă. Dacă venim noi cu o soluţie, cu extrema dreaptă la guvernare, după mine subiectul Schengen este închis pentru următorul deceniu ", a opinat el.Cei doi eurodeputaţi şi-au prezentat, în conferinţa de presă comună, principalele teme şi realizări din perioada mandatului lor la Parlamentul European, precum şi proiecţiile pentru viitor."Delegaţia Renew Europe a avut o perioadă de legislatură extrem de fastă. Am avut ocazia să lucrăm pe dosare importante, Dacian Cioloş a fost jumătate de mandat preşedintele grupului politic şi, ceea ce este important, este că am fost efectiv la masă atunci când s-au luat deciziile, am participat în mod activ la urmărirea interesului naţional, la încercarea de a mobiliza o Europă mai puternică pentru a avea şi o Românie mai puternică. (...) Pe rol, în Parlamentul European sunt două dosare-cheie, unul la care lucrez din 2019 şi care referă la mobilitatea lucrătorilor în UE. (...) Dragoş Tudorache, colegul meu, este în momentul de faţă în triloguri pe legea inteligenţei artificiale. Colegul meu, Alin Mituţă, tocmai a terminat negocierile pe partea de portofel electronic, portofel digital şi asta înseamnă de fapt pentru români debirocratizare, ceea ce aşteptăm de atâţia ani. (...) Iar Dacian Cioloş acum are o rezoluţie crucială în Comisia de afaceri externe pe extindere şi viitorul UE în context de extindere"", a precizat între altele Dragoş Pîslaru.În opinia europarlamentarului Nicolae Ştefănuţă, între problemele cu care se confruntă generaţia tânără se numără criza locuinţelor, care nu este luată în considerare de mediul politic, lipsa locurilor din căminele studenţeşti, egalitatea burselor universitare. O altă problemă a societăţii, adaugă el, este sănătatea mintală, care "a devenit o adevărată epidemie", potrivit datelor de la Ministerul Sănătăţii."Generaţia tânără are multe preocupări pe care societatea nu le vede, nu le aude, nu le ia în considerare. (...) Cer Guvernului Ciolacu şi ministrului Veştea să se aplece asupra crizei locuinţelor, să găsească modele europene care sunt suficiente la dispoziţie, dar mai ales să crească fondul locativ social", a spus el.