Klaus Iohannis, despre salariile profesorilor: E regretabil, dar banii sunt care sunt. Nu cred ca se va boicota începerea anului școlar

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, că nu este posibil ca profesorii să mai primească în acest an o nouă creștere salarială, după cei 8% primiți la începutul anului.

„Nu cred ca se va boicota inceperea anului scolar, dar pot sa inteleg foarte bine ingrijorarile lor. A fost vorba, tot din motive electorale, de cresteri anticipate a salariilor, in legea salarizarii cresterile trebuia sa fie din 2022. Trebuia sa aiba loc o crestere la inceputul acestui an si alta crestere la inceputul anului scolar. Din motive regretabile, bugetul s-a micsorat in urma epidemiei si a crizei economice. Insa cresterea de 8% de la inceputul anului s-a realizat. Deci cadrele didactice in acest an au primit o crestere salariala. Cresterea din toamna, din motive de constrangeri bugetare, din pacate nu mai este posibila acum si a fost amanata pentru la anul cand suntem convinsi ca situatia economica va fi mai buna si speram ca atunci se poate trece la aceasta crestere. Este regretabil, asa cum este regretabil ca nu au putut creste pensiile, alocatiile, insa banii sunt care sunt”, a declarat Klaus Iohannis.

