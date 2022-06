Klaus Iohannis, discuție cu premierul Olandei, în condițiile în care Portul Constanța joacă un rol tot mai important

Preşedintele României, Klaus Iohannis a transmis, marţi, că a avut o discuţie foarte bună cu Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Mark Rutte, despre securitatea regională şi măsurile necesare pentru consolidarea Flancului Estic

”Discuţie foarte bună cu Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Mark Rutte, despre securitatea regională şi măsurile necesare pentru consolidarea Flancului Estic. Apreciem susţinerea Regatului Ţărilor de Jos, prin prezenţa sa militară consistentă în România”, a scris preşedintele într-un tweet. ”Vom continua strânsa cooperare cu privire la agenda europeană, în special pe subiectele de interes comun”, mai spune şeful statului în mesaj.

Războiul din Ucraina și criza cerealelor a făcut din Portul Constanța unul dintre cele mai importante din Europa, în rivalitate cu Portul Rotterdam, din Olanda.

Very good discussion with @MinPres on regional security & measures to strengthen the #EasternFlank. Appreciation for ???????? support, through consistent military presence in ????????. We agreed to continue our close cooperation on ???????? agenda, especially on those subjects of common interest. pic.twitter.com/h4nwTuvBF0