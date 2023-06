Klaus Iohannis, discuție cu Roberta Metsola, în avionul care îi duce la Chișinău

”De la București către Republica Moldova împreună cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru o întâlnire importantă a familiei europene, unită în jurul valorilor sale. Este un moment oportun pentru a arăta că Republica Moldova nu este singură, iar Uniunea Europeană este alături de cetățenii Republicii Moldova în realizarea aspirațiilor lor europene îndreptățite.”, scrie Klaus Iohannis.

From Bucharest to the Republic of Moldova with @EP_President Roberta Metsola for an important meeting of the European family, united around its values. It is a timely moment to show that ???????? is not alone & ???????? stands by ???????? citizens in fulfilling their rightful European aspirations. pic.twitter.com/9n8rVPYUQB