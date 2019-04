Klaus Iohannis, după consultările cu PSD: Românii se tem că PSD va subjuga politic justiția (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, după consultările cu PSD la Palatul Cotroceni pe tema justiției, că social-democrații sunt vinovați pentru situația din justiție și că PSD dă asalturi asupra justiției de când a venit la guvernare.

„Au venit la consultari cei delegati de la PSD, am avut o discutie pe justitie, mai exact pe modificările legile justitiei, despre abordarea generala. Cred ca nu este o surpriza pentru nimeni daca spun ca opiniile lor cu ale mele sunt destul de diferite. Dupa parerea mea, justitia a ajuns in situatia de acum din vina PSD. PSD da asalt asupra justitiei de la inceputul mandatului lor. PSD este vinovat pentru ca despre justitie se discuta foarte mult in termeni de ingrijorare si de preocupare, romanii sunt ingrijorati, se tem ca PSD va subjjuga politic justitia romaneasca. Sunt convins ca PSD e vinovat ca Romania nu s-a dezvoltat mai mult, mai bine”, a spus Iohannis.

Citește și: Foștii deținuți politic, după consultări: I-am cerut lui Iohannis revocarea lui Lazăr. A spus că o să vadă .