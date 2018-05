Klaus Iohannis face bilanţul sumbru: 'PSD este incapabil să ţină ordine în finanţele publice' (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a ieşit în faţa cetăţenilor pentru a prezenta un bilanţ sumbru al guvernării PSD. Într-o declaraţie de presă de la Cotroceni, şeful statului s-a lansat în atacuri la adresa principalului partid de guvernare.

"Bugetul national este supus unei presiuni imense. Pe fondul cresterii cheltuielilor totale, cu peste 22% fata de anul trecut. Aceasta presiune trebuia atenuata printr-un efort consistent, vizibil, de crestere a incasarilor. Aici lucrurile nu s-au intamplat deloc asa. Din contra. Executia bugetara arata ca practic la niciun capitol veniturile nu au ajuns la nivelul programului prezentat de guvern. Nici macar propriul program nu si l-au indeplinit. Acest lucru arata ceva trist. PSD este incapabil sa tina ordine in finantele publice. Dupa trei prim-ministri si toti atatia sefi la ANAF, cel mai vizil efect este incertitudinea, lipsa de predictibilitate, in ansamblu un comportament tot mai costisitor pentru contribualibul roman", a declarat preşedintele.

"Bugetul national este supus unei presiuni imense, pe fondul cresterii cheltuielilor totale, cu peste 22% fata de anul trecut. Aceasta presiune trebuia atenuata la venituri bugetare. Este important sa vedem ca guvernarea PSD nu reuseste cu niciun chip sa tranforme cresterea economica in cresterea incasarilor. Am avut in 2017 o crestere de 7%, dar, ce sa vezi, veniturile nu au crescut in proportie cu economia. Ba din potriva, surpriza, veniturile in 2017 au fost cu 3 miliarde mai mici decat programul guvernelor PSD.

Pe trimestrul I 2018, veniturile au crescut, dar sunt cu 4% sub programul bugetar al guvernului.

Aici apar noi si noi vesti proaste. Veniturile fiscale ar fi trebuit sa creasca pe masura ce a crescut economia. Dar nu, ele nu numai ca nu au atins cota programata, ci sunt mai mici decat cele din trimestul I 2017. Si aici avem o noua contraperformanta a PSD.

De la momentul crezi economice, in ultimii 9 ani, este prima data cand veniturile fiscale au scazut fata de anul anterior.

Veniturile din impozitrul pe profit au scazut fata de trimestul I al anului trecut. Aceasta chestiune este la fel de grava. Este o reflectare a faptului ca intr-adevat economia duduie, dar la bugetul statului duduie numai cheluielile, veniturile numai pauza.

Veniturile din TVA. TVA trebuia sa fie stalpul de baza al bugetului. Nerealizarea fata de program este de 9%. Am avertizat ca bugetul pe 2o18 este nerealist, se bazeaza pe un optimism nemotivat", a mai precizat Iohannis.