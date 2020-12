Klaus Iohannis, GAFĂ la anunţul despre Cîţu: Preşedintele a 'sărit' peste Parlament/ VIDEO

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi seara că, în urma consultărilor cu partidele parlamentare, a decis să-l desemneze pe Florin Cîţu drept candidat pentru funcţia de prim-ministru. De fapt, preşedintele a anunţat că îl desemnează pe Cîţu direct pentru funcţia de prim-ministru, ceea ce este în dezacord cu articolul 103 din Constituţie.

"Am avut astăzi o nouă rundă de consultări cu formațiunile reprezentate în noul Parlament al României. Săptămâna trecută, după prima rundă de consultări, am spus că este nevoie de încă câteva zile pentru ca lucrurile să se cristalizeze și s-au cristalizat. Între timp, o coaliție formată din PNL, USR-PLUS și UDMR a fost formalizată și a dovedit deja majoritatea în Parlamentul României și astăzi, cu ocazia consultărilor, liderii formațiunilor care formează coaliția de centru-dreapta s-au prezentat împreună și au propus un candidat pentru poziția de Prim-ministru. Așadar, luând în considerare toate acestea, am decis să-l desemnez pe domnul Florin Cîțu pentru poziția de Prim-ministru", a declarat Iohannis.

Articolul 103 din Constituţia României prevedere că "(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament."

Aşadar, preşedintele desemnează doar persoana care urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului, acesta fiind doar candidat pentru funcţia de prim-ministru, nu direct prim-ministru.