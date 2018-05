Klaus Iohannis lansează un SEMNAL DE ALARMĂ: 'E o ATENȚIONARE pentru Guvern! E foarte târziu!'

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, spunea, luni, că România nu este departe de media de absorbţie a fondurilor europene şi că aceia care afirmă contrariul sunt persoane care nu ştiu "ce înseamnă fonduri europene şi sistemul lor de gestiune şi control".

Klaus Iohannis a vorbit, de la Palatul Cotroceni, despre fondurile europene și transmite o atenționare Guvernului. ”E foarte târziu!”, e semnalul de alarmă al președintelui.

”Despre fonduri europene vreau să se înțeleagă că cele ce urmează reprezintă o atenționare pentru Guvernul României. Noi dispunem, pentru perioada de finanțare 2014-2020, teoretic, de fonduri europene în valoare de 31,3 de miliarde de euro. Din acești bani, până în momentul de față, am folosit 4,9 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 15,8%. Acum, este important de știut că perioadele de finanțare sunt construite pe câte șapte ani. Acum ne aflăm în perioada 2014-2020, deci am trecut de jumătate și, din 31 miliarde până acum, nu am folosit nici măcar 5 (miliarde). Aceste date sunt oficiale, atât de pe site-ul Comisiei Europene, cât și informații oficiale de la Guvernul României. Din dorința de a prezenta o informare exactă, am căutat cele mai noi date, atât de pe site-urile Guvernului, cât și ale Comisiei Europene. Ultima informare sau ultima postare, cum se spune, care a fost găsită pe vreun site al Guvernului României este din 2 februarie a.c. Acum suntem aproape la jumătatea anului. Nu știu de ce Guvernul nu publică date la zi. Unii vor crede că poate se ascunde ceva, alții vor crede că poate au avut altă treabă decât să informeze. Oricum ar fi, pentru corecta informare, am luat atunci date mai detaliate de pe site-ul Comisiei Europene, unde datele sunt, evident, la zi.

Fondurile europene se compun din două categorii mari: fondurile de coeziune care sunt folosite pentru dezvoltare, fondurile care sunt folosite pentru a cofinanța agricultura, fondurile destinate politicii agricole, și încă câteva fonduri mai mici la care nu mă voi referi astăzi. Important de știut pentru coeziune, deci bani care pot fi folosiți pentru dezvoltare, noi putem să folosim aproximativ 23 de miliarde de Euro din cele 31 (miliarde). Aproximativ 8 (miliarde) virgulă ceva sunt bani pentru politica agricolă și încă sume mai mici sunt pentru alte fonduri. Un pic mai în detaliu despre coeziune, fondurile care pot fi folosite pentru dezvoltare. Ca să înțeleagă toată lumea, acești bani nu sunt bani pe care ne obligă cineva să-i folosim într-un anume fel, sunt bani care pot fi folosiți de România pentru a dezvolta România, sunt bani care pot fi folosiți, de exemplu, pentru construcția de autostrăzi, pentru construcția de spitale, pentru construcția, sau reabilitarea, sau realizarea unor rețele de apă, și multe alte lucruri. Depinde de noi, mai exact de cei care concep proiecte, cum folosim acești bani și cum punem proiectele în operă. Din 23 de miliarde de euro cât putem să folosim pentru dezvoltarea României, pentru autostrăzi, spitale, rețele de apă și multe altele, noi până acum am folosit 2,2 miliarde. Deci din 23 (miliarde) am folosit 2,2 miliarde, nici măcar o zecime și suntem dincolo de jumătatea perioadei bugetate.

Acum cineva ar putea să spună „Nu face nimic, lucrăm mai intens de acum încolo și o să folosim bani”, dar asta ar însemna să existe proiecte, dar aflăm, inclusiv de la guvernanții noștri, că rata de contractare adică proiecte depuse, acceptate, care pot intra la finanţare avem doar pentru 40% din acești bani, deci nici măcar pentru jumătate din 23 de miliarde nu avem proiecte depuse. E foarte târziu. Aceste proiecte trebuie elaborate cu sprijinul ministerelor, cu sprijinul agențiilor. În ansamblu, atenționarea mea vine în următorul sens: Guvernul trebuie să se preocupe mai intens, mai mult de această chestiune. Sunt bani de care putem să beneficiem, sunt bani care trebuie folosiți pentru dezvoltarea României. Ar fi păcat să nu folosim acești bani care au fost alocați României pentru dezvoltare.”, a spus Klaus Iohannis.

