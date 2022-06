Klaus Iohannis, mesaj din Ucraina, pe Twitter: Este responsabilitatea noastră să îi ajutăm pe prietenii ucraineni să clădească un nou viitor

Preşedintele Klaus Iohannis a postat mai multe fotografii pe Twitter împreună cu Volodimir Zelenski, preşedintele Franţei Emmanuel Macron şi premierii german Olaf Scholz şi italian Mario Draghi. „Este responsabilitatea noastră să îi ajutăm pe prietenii ucraineni să clădească un nou viitor”, a afirmat şeful statului român.

„Suntem aici împreună cu preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski pentru că ştim că e datoria noastră să acţionăm. Este responsabilitatea noastră să îi ajutăm pe prietenii ucraineni să clădească un nou viitor şi să ne concentrăm pe nevoia de pace, efortul de reconstruire şi reclădire a viitorului aceste ţări”, a scris Klaus Iohannis, joi pe Twitter.

Preşedinţii francez Emmanuel Macron şi român Klaus Iohannis, premierii german Olaf Scholz şi italian Mario Draghi au fost primiţi joi, la palatul prezidenţial, la Kiev, de către preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ei au vizitat mai înainte oraşul Irpin, situat la periferia capitalei ucrainene şi devastat de confruntări armate intense în martie. Aceştia au fost înconjuraţi de mai multe echipe de securitate, militari ucraineni şi numeroşi jurnalişti.

Macron, Iohannis, Scholz şi Draghi au fost primiţi în mod oficial de către autorităţile ucrainene şi au vorbit despre situaţia oraşului şi timpul necesar reconstrucţiei.

We are here together with President @ZelenskyyUa because we know it's our duty to act. It's our responsibility to keep this momentum & help our Ukrainian friends forge a new future. Focus on the need for peace, the reconstruction effort & the rebuilding of this country’s future. pic.twitter.com/yMJ5ZURs8W