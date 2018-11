Klaus Iohannis, mișcare de ULTIM MOMENT - Ce legi importante a semnat președintele

Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii care vizează ratificarea Acordului dintre Guvernul României și ONU privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate, informează Președinția.

Președintele Klaus Iohannis a semnat și decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017, potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.

În expunerea de motive a proiectului de lege promulgat de Iohannis, se arată că în cadrul unor discuții din 8 octombrie 2015, prilejuite de vizita de la București a lui Catherine Marchi -Uhel, actualul Mediator pentru Comitetul de Sancțiuni ISIL și Al-Qaida, aceasta a reprezent interes pentru încheierea unui astfel de angajament cu Guvernul României.

Ulterior, din constultările inter-instituționale a rezultat consensul cu privire la interesul și oportunitatea încheierii unui document cu valoare constrângătoare, guvernat de dreptul internațional, între Guvernul României și ONU, care să ofere garanțiile necesare pentru protecția eventualelor informații clasificate puse la dispoziția Biroului Mediator.

Un alt decret de Klaus Iohannis este cel care vizează promulgarea proiectul al Legii pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017.

are ca obiect de reglementare ratificarea Tratatului de extrădare între România şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017. Tratatul încheiat în urmă cu un an va asigura mijloace eficiente în vederea combaterii infracţionalităţii transnaţionale, în special pentru aducerea la îndeplinire a mandatelor de arestare preventivă sau de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de autorităţile judiciare ale uneia din ţări, împotriva unor persoane care se sustrag de la urmărirea penală, judecată sau executarea pedepsei pe teritoriul celeilalte ţări.

Astfel, dispoziţiile tratatului reglementează forma şi conţinutul cererii de extrădare, identifică situaţiile de refuz al unei cereri de extrădare, precum şi procedura în cazul unor cereri de extrădare formulate de mai multe state, stabileşte procedura de predare a persoanei extrădate, care trebuie să se realizeze în termen de 45 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu maxim 15 zile în vederea preluării.

Totodată, tratatul prevede extrădarea simplificată, amânarea predării şi predarea temporară, regula specialităţii şi modalitatea de tranzit în situaţia preluării. Comunicarea între autorităţile judiciare române şi cele argentiniene se va realiza prin intermediul autorităţilor centrale desemnate în acest scop, respectiv, Ministerul Justiţiei pentru România şi Ministerul Relaţiilor Externe şi Cultelor pentru Republica Argentina.

Proiectul de lege a fost adoptat pe 15 octombrie de Senat, în calitate de cameră decizională.

De altfel, un alt decret semnat pentru promulgare de către șeful statului vizează legea pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de securitate socială între România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017.

În ceea ce priveşte domeniul material de aplicare, pentru România, Acordul se va aplica legislaţiei privind pensia de bătrâneţe, de invaliditate şi de urmaş, acordată în sistemul public de pensii, ajutorul de deces acordat în sistemul public de pensii, alocaţia de stat pentru copil, iar pentru Uruguay, legislaţiei privind pensiile contributive de securitate socială, din regimurile de pensii care acoperă riscurile de bătrâneţe, invaliditate şi urmaş, atât din sistemul de solidaritate între generaţii, cât şi din sistemul de economisire individuală obligatorie, regimul contributiv de prestaţii familiale.

În ceea ce priveşte domeniul personal de aplicare, Acordul va fi aplicat persoanelor care sunt sau au fost supuse legislaţiei unuia sau ambelor state, membrilor lor de familie şi persoanelor ale căror drepturi derivă de la acestea.

Șeful statului a semnat și decretul pentru promulgare a Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat în 2016.

Acordul contribuie în mod considerabil la îmbunătăţirea relaţiei de parteneriat cu Noua Zeelandă, bazată pe valori şi principii comune, inclusiv pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale,

a statului de drept precum şi a păcii şi securităţii internaţionale, potrivit proiectului. Documentul este un acord bilateral de tip mixt, „partea europeană” fiind alcătuită din statele membre împreună cu Uniunea Europeană.

"Cooperarea între cele două părţi este structurată pe trei piloni:

a) cooperarea politică privind chestiunile de politică externă şi de securitate de interes comun, inclusiv privind armele de distrugere în masă (ADM), arme de calibru mic, şi armamentul uşor (SALW), combaterea terorismului, promovarea păcii şi a securităţii internaţionale şi cooperarea în cadrul forurilor internaţionale;

b) cooperarea privind domeniul economic şi comercial, inclusiv facilitarea fluxurilor comerciale şi de investiţii, aspectele sectoriale economice şi comerciale, cum ar fi agricultura, măsurile sanitare şi fitosanitare, barierele tehnice în calea comerţului, achiziţiile publice şi proprietatea intelectuală;

c) cooperarea tehnică, inclusiv în domeniile cercetării şi inovării, educaţiei şi culturii, migraţiei, combaterii terorismului, combaterii criminalităţii organizate şi a criminalităţii informatice", se arată în document.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat pe 15 octombrie, în calitate de for de decizional.