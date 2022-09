Afacerile cu statul ale Prietenului președintelui Klaus Iohannis. Omului de afaceri Michael Schmidt a rupt concurența în cele două mandate prezidențiale

Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Klaus Iohannis este, așa cum recunoaște chiar președintele României, omul de afaceri Michael Schmidt. Cele mai importante două firme ale lui Schmidt au câștigat contracte publice de aproape 150 de milioane de euro din 2015 și până acum, relatează europa liberă.

În timpul campaniei electorale din 2014, Klaus Iohannis a locuit, cu chirie susține șeful statului, în București, într-un apartament al omului de afaceri brașovean Michael Horst Schimdt (62 de ani). Acesta este un important afacerist din zona de centru a România, fiind implicat în special în importul de autovehicule, dar și în construcții și turism.

Cele mai importante firme controlate de Michael Schmidt sunt Automobile Bavaria SRL (importator BMW în România, printre alte mărci) și MHS Trucks&Bus SRL.

Omul de afaceri deține aceste companii prin intermediul unei societăți din Viena, MHS Holding Gmbh, care este acționară majoritară în societățile din România.

„Am o relație apropiată cu Schmidt. Am puțini prieteni. E un om de foarte bună calitate. E foarte adevărat că firma lui a pus la dispoziția Sibiului un BMW pe care să-l folosim așa cum dorim noi. A fost un lucru mult speculat. Acum nu mai există nicio mașină BMW în comodat la primărie”, declara presei Iohannis în 2014, în timpul campaniei electorale.

Tot în acea perioadă electorală, Iohannis recunoștea că a închiriat de la Michael Schmidt un apartament de 60 de metri pătrați, în Bulevardul Primăverii din București, pe care avea să îl folosească pe perioada campaniei.

Relația dintre cei doi a continuat și după ce Klaus Iohannis a ajuns președinte al României.

Spre exemplu, în iulie 2021 și iulie 2022, Klaus Iohannis a participat la Festivalul „Săptămâna Haferland”, ediţia a IX-a, din satul Criț, comuna Bunești, județul Braşov. Evenimentul a fost organizat de Michael și Veronica Schmidt. Aceasta din urmă este sora lui Renato Usatîi, un controversat fost om politic din Republica Moldova.

Mai mult, omul de afaceri Michael Schmidt și soția sa, Veronica, au participat în octombrie 2021 la ceremonia din orașul german Aachen în care președintele Klaus Iohannis a primit premiul Carol cel Mare din partea autorităților locale.

Michael Schmidt, un apropiat al președintelui, a postat fotografii de la ceremonie pe site-ul fundației sale.

Automobile Bavaria SRL a câștigat din ianuarie 2015 (Klaus Iohannis a fost ales președinte în noiembrie 2014) și până acum licitații publice în valoare totală 404 milioane de lei, aproximativ 83 de milioane de euro, după cum rezultă din datele disponibile pe portalul de achiziții publice din România.

Cel mai important contract este cel cu Ministerul Afacerilor Interne, pentru furnizarea de automobile pentru Poliția Rutieră în valoare de 98 de milioane de lei fără TVA. În 2022, compania a câștigat contracte în valoare totală de 223,46 milioane de lei.

Firma prietenului lui Klaus Iohannis a câștigat în ultimii ani mai multe licitații cu instituții precum Camera Deputaților, Senat, Banca Națională, Direcția Generală Anticorupție și diferite structuri ale ministerelor Apărării și de Interne.

A două companie ca importanță din grupul de societăți a lui Michael Schmidt, MHS Truck&Bus SRL, a adunat contracte în valoare de peste 300 de milioane de lei, peste 65 milioane de euro, conform datelor de pe portalul SICAP.

Astfel, Bavaria Automobile și MHS Truck&Bus au strâns împreună contracte de 148 de milioane de euro cu instituții publice după ce Klaus Iohannis a devenit Președintele Românie.

Cele mai importante licitații câștigate de Automobile Bavaria au fost, pe lângă cel cu Poliția Română:

Serviciul de Protecție și Pază: 15 milioane de lei (în 2016);

Direcția Națională Anticorupție (din cadrul MAI): 2 milioane de lei (în 2015);

Inspectoratul pentru Situații de Urgență: 9,7 milioane de euro (în 2019).

Europa Liberă a solicitat Administrației Prezidențiale un punct de vedere legat de legăturile actuale dintre Klaus Iohannis și Michael Schmidt. Nu am primit niciun răspuns.

Am mai întrebat administrația de la Cotroceni dacă aceste contracte dintre MAI și firmele lui Michael Schmidt au fost avizate în CSAT (Consiliul Suprem de Apărare a Țării) sau Departamentul Securității Naționale, în cazul în care acestea erau necesare. Administrația Prezidențială nu a răspuns.

De menționat că, înainte să ajungă Klaus Iohannis președinte, Automobile Bavaria nu era foarte interesată de licitațiile publice. În perioada 2007-2008, societatea a câștigat doar cinci contracte, cu o valoare cumulată de sub 4 milioane de euro.

Principalii competitori pe piața auto ai Automobile Bavaria sunt Renault Commercial Roumanie, Porsche România, Mercedes Benz Romania și Țiriac Auto.

În perioada în care Automobile Bavaria a colectat 400 de milioane de lei din contracte publice în timpul mandatelor lui Klaus Iohannis, competitorii săi (conform cotelor de piața) au strâns următoarele sume din contractele cu statul:

Renault Commercial Roumanie SRL - 4 miliarde de lei / 838 milioane de euro;

Porsche România SRL - 377 milioane de lei / 77 milioane de euro;

Mercedes-Benz România SRL - 949 milioane de lei / 195 milioane de euro;

Țiriac Auto SRL - 1,8 miliarde de lei / 377 milioane de euro.

Contractul cu Poliția Rutieră

Licitația prin care Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) cumpără 600 de mașini BMW de la Automobile Bavaria SRL, firmă condusă de Michael Schmidt, este considerată ca fiind „cu dedicație” de sindicatele din poliție.

În octombrie 2021, atunci când a fost lansată pentru prima dată licitația, și site-ul Auto la test scria că specificațiile din caietul de sarcini duc către ideea unei „licitații mascate”.

Potrivit caietului de sarcini, viitoarele mașini ale poliției trebuiau să aibă următoarele caracteristici:

categoria M1;

combustibil benzină;

cilindree min. 1900 cm3;

motor min. 4 cilindri, min. 130 kW, min. 290 Nm cuplu;

transmisie 4×4 permanent, cutie automată min. 8+1 trepte;

Aceste criterii au făcut ca puține companii de pe piață să se poată înscrie la licitație. Automobile Bavaria SRL, de altfel, a fost singura care a participat la procedură.

Reprezentanții companiei nu au răspuns până la publicarea acestui text la solicitarea trimisă de Europa Liberă de a furniza un punct de vedere.

„Nu știm care au fost considerentele pentru care s-a creat un astfel de caiet de sarcini, am văzut acolo să s-a menționat cutia de viteze. Această cutie de viteze este și la Audi, se află și pe niște modele de Alfa Romeo, deci nu e o problemă. Au republicat de două ori acest caiet de sarcini. BMW are acest departament de mașini pentru autorități și de aceea este prezent în mai multe state. Noi pur și simplu ne-am prezentat la licitație, am văzut caietul de sarcini, am discutat cu producătorul, asta e tot”, a transmis conducerea companiei, în schimb, pentru publicația G4media.ro.

De la New York, preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că prietenia sa cu omul de afaceri Michael Schmidt nu a contat în ceea ce priveşte câştigarea licitaţiei desfăşurate de Poliţia Română pentru achiziţionarea de automobile BMW şi a subliniat că, dacă sunt suspiciuni privind legalitatea procedurii, există suficiente autorităţi competente să facă verificări.

„Despre prietenia cu mine pot să vă spun că nu a contat cu siguranţă, iar informaţiile mele despre această procedură sunt doar cele care au apărut pe sursele deschise, adică pe media, însă pot să vă spun un lucru foarte clar: dacă există suspiciuni, atunci avem suficiente autorităţi competente să verifice aceste lucruri şi, dacă îmi permiteţi, mă aştept ca aceste autorităţi să verifice toate lucrurile la sânge. Este inadmisibil, din punctul meu de vedere, ca numele meu şi poziţia mea să fie trase într-o chestiune care poate să fie verificată tehnic. Cred că este evident pentru toată lumea că eu personal nu am nicio treabă cu această achiziţie, dar dacă există suspiciuni atunci mă aştept la clarificări şi cam foarte repede", a spus şeful statului jurnaliştilor care îl însoţesc în SUA, potrivit Agepres.