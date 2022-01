Klaus Iohannis, reacție la cel mai mare succes diplomatic al României din ultimii ani

Preşedintele Klaus Iohannis salută decizia Consiliului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) de lansare a negocierilor de aderare cu România.

"Salut călduros decizia OCDE de astăzi de deschidere a negocierilor de aderare cu România. Mulţumesc secretarului general Mathias Cormann şi statelor membre pentru susţinerea candidaturii României! Rămânem angajaţi să atingem obiectivul aderării la OCDE, cu energie şi determinare", a scris şeful statului, marţi, pe Facebook.Şi Guvernul a salutat decizia Consiliului OCDE privind lansarea negocierilor de aderare cu România, subliniind într-un comunicat de presă că prin această decizie, ţara noastră se apropie semnificativ de atingerea unuia dintre obiectivele sale strategice de politică externă, unanim împărtăşit şi asumat constant la cel mai înalt nivel al statului, respectiv obţinerea statutului de membru al Organizaţiei.

OCDE este un for interguvernamental care are ca obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creşterii economice, prosperității şi dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum şi la nivel global.

OCDE promovează cu precădere reforme structurale, printr-o agendă socială axată pe combaterea inegalităţilor şi dezvoltarea durabilă. De peste cinzeci de ani, OCDE constituie o autoritate recunoscută în plan internațional în domeniul elaborării de analize, recomandări, date comparative și statistici economice și sociale.

Cei 37 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni - 24) sunt state dezvoltate, deţinând peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

I warmly welcome today’s @OECD decision to open accession negotiations with Romania ????????. Thank you, SG @MathiasCormann and Member States for supporting Romania’s candidacy! We remain committed to pursue the goal of OECD membership, with energy & determination.