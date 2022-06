Klaus Iohannis: România susține aderarea la NATO a Finlandei și Suediei, ar întări inclusiv flancul estic (video)

Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Cotroceni, la finalul summit-ului B9 la care au participat șefii statelor NATO din flancul estic, că România susține aderarea Finlandei și Suediei la alianța nord-atlantică.

„Un subiect important pe care l-am discutat se refera la consecintele multiple pe care razboiul le genereaza nu doar din perspectiva de securitate, ci si din punct de vedere umanitar si economic. A fost pus accent pe nevoia de a sprijini in continuare Ucraina si poporul ucrainean. Romania a depus eforturi sustinute pentru a sprijini umanitar Ucraina dar si Republica Moldova. Am subliniat importanta demersurilor pentru asigurarea stabilitatii alimentare.

De asemenea, am sustinut perspectiva consolidarii relatiilor NATO cu partenerii din regiune expusi la agresiunea Rusiei. Am exprimat sustinerea Romaniei pentru politica usilor deschise a NATO, pentru adererea Suediei si Finlandei la alianta. Aderarea acestor state va contribui la intarirea aliantei in ansamblu, printr-o descurajare si aparere mai eficiente inclusiv pe flancul estic”, a declarat Iohannis.