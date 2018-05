Klaus Iohannis se LAUDĂ că are mulți fani la Uzinele Dacia: 'Foarte mulţi oameni au vrut să îmi strângă mâna sau să facem o poză împreună' - VIDEO

Preşedintele Klaus Iohannis s-a declarat impresionat după vizita făcută joi la uzinele Dacia-Renault, spunând că progresul faţă de acum doi ani, când a fost tot în vizită oficială, este "vizibil, clar şi impresionant".

"Am făcut o vizită, astăzi, la uzinele Dacia-Renault şi pot să vă spun că sunt impresionat. Ştiţi că am fost, tot în vizită oficială, nu demult, cred că acum doi ani şi progresul este vizibil, clar şi impresionant. Probabil unii ştiu, dar îmi face plăcere să menţionez, Dacia, uzinele Dacia, produc 3% din PIB-ul României. Este extrem de mult, este o mare uzină cu o mare tradiţie românească şi astăzi am vizitat unitatea de motoare şi unitatea de asamblare. Am întâlnit foarte mulţi oameni care au vrut să îmi strângă mâna sau să facem o poză împreună sau pur şi simplu să îmi spună ceva. Am constatat că toţi sunt foarte mândri că lucrează aici, ceea ce, cu siguranţă, confirmă calitatea deosebită a acestei uzine", le-a spus Iohannis jurnaliştilor, la finalul vizitei pe platforma de la Mioveni.

El a afirmat că, în afară de marii producători, pe care toată lumea îi cunoaşte, există peste 1000 de firme româneşti care produc piese şi subansamble pentru industria auto, iar întregul sector este un pilon foarte, foarte solid şi important al economiei româneşti.

"Este o realizare care, pur întâmplător, anul acesta, împlineşte vârsta de 50 de ani. A pornit de la Dacia, acum este Dacia-Renault, este parte a industriei aut româneşti, o industrie cu investiţii străine, dar şi cu foarte multe firme cu capital autohton, firme româneşti. Astăzi, la dezbaterea de la Piteşti, aţi putut să auziţi, am aflat că, în afară de marii producători, pe care toată lumea îi cunoaşte după nume, avem peste 1000 de firme româneşti care produc piese şi subansamble pentru industria auto. Întregul sector este un pilon foarte, foarte solid şi important al economiei româneşti", a declarat Klaus Iohannis.

La finalul vizitei, şeful statului a condus noul Duster, spunând că este o maşină care îi place. Întrebat dacă şi-ar achiziţiona o astfel de maşină, Iohannis a spus că această opţiune merită evaluată, cu siguranţă.