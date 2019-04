Klaus Iohannis şi-a lansat a treia care, EU.RO: 'Am scris această carte în câteva luni. Vreau să fie un ghid'

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a lansat miercuri, 17 aprilie, la Teatrul Naţional, a treia sa carte, intitulată "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa".

"Am scris aceasta carte in cateva luni de zile. Cineva trebuie sa si scoata cartea dupa ce o scrii. Si am gasit vechiul meu partener, Curtea Veche, care s-au aratat de-a dreptul entuziasmati. Nu stiu de ce, dar va multumesc. Cine scrie o carte face bine sa aiba si cativa apropiati si prieteni care se uita daca nu sunt greseli inauntru, daca graficele corespund cu realitatea. Pe scurt, multumesc tuturor care si-au facut timp sa ma ajute pentru a scoate o carte care este si corecta si utila", a declarat Klaus Iohannis.

Ştire în curs de actualizare.