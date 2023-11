Kosovo-Israel: imnul israelian, huiduit de fani kosovari în timpul unei omagierii a celor peste 230 de ostatici duşi în Gaza de Hamas - Video

În timp ce se intona imnul Israelului, jucătorii israelieni le-au adus un omagiu celor peste 230 de ostatici duşi în Gaza de Hamas la 7 octombrie, fotbaliştii arătând simbolul unei jumătăţi de inimă, semn că inima nu este întreagă până la întoarcerea lor.

Oficialii echipei s-au îmbrăţişat şi au plâns la finalul imnului, dar momentul a fost afectat de huiduielile fanilor kosovari.

Kosovo fans booed while Israel's national anthem was played before the Euro 2024 qualifying match between Kosovo and Israel.pic.twitter.com/bTuI8Jgdo2