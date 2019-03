Kovesi, în sala de judecată - În ultimul an, peste 40 de acțiuni disciplinare și peste 20 de dosare penale. Este ciudat

ICCJ a ramas in pronuntare in cauza privind recursul facut de Inspectia Judiciara la decizia prin care Sectia pentru Procurori a CSM a respins actiunea disciplinara in cazul Laurei Codruta Kovesi. Este vorba despre cauza in care fosta sefa a DNA era acuzata de abateri disciplinare privind emiterea unui ordin prin care a dispus ca judecatorul Dana Titian, consilierul ei, sa efectueze verificari la doua servicii teritoriale.

In sala de judecata, reprezentantul Inspectiei Judiciare a precizat ca s-a ignorat modalitatea în care procurorul șef putea desemna un subaltern sa facă controale, mentionand ca verificarile se pot face de procurorul ierarhic superior sau de un procuror special desemnat, insa consilerul Laurei Codruta Kovesi este judecator. Mai mult, acesta a precizat ca atributiile de verificare si control depaseau competentele unui consilier.

In replica, Laura Codruta Kovesi a cerut mentinerea deciziei Sectiei pentru Procurori in materie disciplinara.

"Motivarea recursului se bazează pe modul de interpretare a probelor, activități demarate de mine ca procuror șef sau de consilier și o sa vedeți ca lipsesc cu desăvârșire orice critici. IJ a reținut ca as fi comis doua abateri disciplinare. Menționez ca nu am comis niciuna din cele doua abateri, am respectat legea, activitatea de procuror, ordinul procurorului general. Am fost procuror general, respect instituția procurorului general si respect normele cu caracter administrativ dispuse de procurorul general. Acuzația în sine e neclara. IJ a combinat normele celor doua abateri fără a spune exact în ce consta acuzația. Nu am emis ordin în considerarea legii care prevede posibilitatea de a efectua controale prin procuror desemnat. Motivele pentru emiterea ordinului au fost cunoașterea cauzelor, rolul activ al procurorului. Nu am emis ordin sa sfidez ordinele procurorului general. Acest ordin a plecat de lao sedinta cu procurorii sectiei judiciare, in care am constatat ca exista practica neunitara. Pe de alta, arat ca ordinul emis de procurorul general, pe care IJ susține ca l as fi încălcat, conține tipurile de control care se pot face. Eu nu ma regăseam în acea situație. Exercitarea atributiilor manageriale viza și unificarea practicilor, care nu e prevazuta în ordin procurorului general, ci în regulamentul DNA. Ar trebui sa ne simțim deranjați ca vine un judecator și ne ajuta sa ne unifica practicile judiciare? Consilier nu îndeplinește statut de judecator, ci atribuții specifice funcției pentru care a fost detasat. Un judecator a fost detașat la DNA pentru a ajuta procurorii. Regulamentul, legea mi-au permis sa folosesc un judecător penteu desfășurarea activității la DNA.

IJ a reținut ca abaterea disciplinara, fără a menționa care dintre ele, a fost comisa cu intenție directa.

Nu exista nicio proba sa rezulte ca as fi urmărit acest rezultat, dimpotrivă sunt la dosar toate motivele pentru care am dat aceste ordine. Sunt procuror de aproape 24 ani, n-am încălcat niciodată legea, nu am fost niciodată cercetata disciplinar, insa din octombrie anul trecut am fost cercetata disciplinar in 4 dosare, am peste 40 de actiuni disciplinare si perste 20 de dosare penale. Este ciudat cum le-am facut pe toate in ultimul an", a spus Laura Codruta Kovesi.