Kovesi, replică la afirmațiile lui Dăncilă: 'Acuzațiile aduse asupra mea sunt lămurite. Am decizii ale ÎCCJ'

Laura Codruța Kovesi a afirmat, joi, că nu comentează afirmațiile premierului Viorica Dăncilă potrivit cărora Guvernul român nu o susține din cauza problemelor din justiție, precizând însă că acuzațiile care au fost aduse asupra ei sunt lămurite, existând decizii definitive ale ÎCCJ în acest sens.

„Deci aș vrea să nu intru în dialog cu nici un politician, știți că nu comentez ce spun politicienii, nu am răspuns la astfel de comentarii, nu o să o fac nici acum, am văzut că a fost o discuție cu privire la votul pe care România l-ar fi dat împotrivă sau nu l-ar fi dat împotrivă, nu am nici un fel de informație oficială, până la urmă vă spun că cel mai important pentru mine a fost susținerea a mii și mii de oameni din România care m-au încurajat, m-au susținut în această procedură plină de obstacole, s-au rugat pentru mine și cred că din acest punct de vedere pot să spun că România m-a susținut. În rest cu privire la acuzațiile care au fost asupra mea eu spun că sunt lămurite, am decizii definitive ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, atât în ceea ce privește anumite acțiuni disciplinare care au fost formulate cât și în dosarul penal, este o zi prea frumoasă pentru justiția din România ca să intru într-o dezbatere publică cu politicieni care ne atacă”, a declarat Kovesi, la Digi24, conform Mediafax.

Fosta șefă DNA a susținut că întotdeauna când a fost nevoie de un dialog l-a purtat cu persoana respectivă, nu prin intermediul presei.

„Nu comentez ce zice doamna prim ministru, fiecare își exercită atribuțiile așa cum crede de cuviință și în spiritul legii”, a adăugat Kovesi.

Ea a precizat că nu a discutat nici cu premierul Viorica Dăncilă, nici cu președintele Klaus Iohannis și nici cu ambasadorul României la Consiliul UE în vederea susținerii candidaturii sale pentru funcția de procuror-șef european.

„Eu nu am discutat, nu am discutat nici cu președintele, nici cu premierul, nici cu ambasadorul României despre voturile și despre mandatele care se dau pentru ședințele (…) deci cred că la această întrebare trebuie să răspundă cei implicați, nici nu am fost prezentă astăzi la Bruxelles ca să știu cum s-a votat și ce mandat a existat, deci nu, chiar nu pot să comentez această informație și vă rog să îmi înțelegeți rezerva în a face mai multe declarații până când procedura va fi finalizată. (...) Ceea ce a ținut de mine eu am făcut în fața comisiei tehnice, am făcut în fața PE când au fost audierile și au fost publice, după care eu am așteptat o comunicare oficială cu privire la procedură. Între timp mi-am desfășurat activitatea la Parchetul General, deci nu am avut nici un fel de activități, nu am luat legătura cu alte persoane pentru a vedea ce se întâmplă, am așteptat să se deruleze procedurile care au fost comunicate și public și despre care știți și dumneavoastră și acesta este motivul pentru care în continuare am să aștept să vină decizia oficială și această procedură să fie finalizată”, a subliniat Kovesi.

Totodată, L.C. Kovesi a afirmat că DNA trebuie să explice dacă lucrurile merg sau nu bine.

„Cred că actuala conducere al DNA ar trebui să explice dacă lucrurile merg bine sau nu, nu este treaba mea să îi critic sau să îi laud și nici să fac comentarii despre ceea ce se întâmplă într-o instituție al cărui șef nu mai sunt de peste un an de zile, dar ce este important, cred că după această zi, după votul din PE, după votul de astăzi trebuie să fim optimiști și să înțelegem că totuși justiția din România are un prestigiu în acest moment și cred că sunt foarte mulți oameni judecători, procurori care lucrează în sistemul de justiție și sunt profesioniști și care își fac treaba cu consecvență”, a adăugat Kovesi.

Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, joi, pentru desemnarea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european. Potrivit surselor MEDIAFAX, au existat 17 voturi „pentru” din totalul de 22 de voturi exprimate.

Premierul Viorica Dăncilă, a reiterat, miercuri seară, ideea potrivit căreia Guvernul nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european, precizând că, joi, ambasadorul României la Uniunea Europeană va vota împotriva fostului procuror-șef DNA.