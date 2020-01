KPMG: Piața de fuziuni și achiziții din România își continuă creșterea și în 2020

Tendințele pozitive de pe piața de fuziuni și achiziții (M&A) vor continua și în anul 2020, pe fondul creșterii încrederii investitorilor, după ce anul trecut a fost unul dintre cei mai importanți din ultimul deceniu, arătă prima ediție a publicației KPMG, Contextul pieței de M&A în România, potrivit Mediafax.

Concluziile prezentate în studiu au fost formulate pe baza răspunsurilor oferite de persoane implicate atât direct, cât și indirect, în activitatea de M&A din România. Conform participanților la studiu, așteptările pozitive sunt alimentate de tendința de creștere economică a României și de contextul geopolitic favorabil din regiune.

În ultimii 15 ani, România a devenit o destinație de interes atât pentru investitorii strategici, cât și pentru cei financiari. În contextul unui mediu de afaceri aflat într-o creștere accentuată, potențialii cumpărători consideră utilă strategia de achiziționare a altor companii. De cealaltă parte, vânzătorii profită de această oportunitate pentru a monetiza efortul și succesul acumulat de companii de-a lungul anilor.

Mai mult, apetitul crescut al investitorilor pentru companiile românesti va intensifica activitatea de M&A, aceștia având posibilitatea de a-și consolida poziția în piață sau de a se extinde la nivel regional. De asemenea, antreprenorii români au inceput să integreze în strategia lor de creștere și optiunea de M&A, pe lângă cea de creștere organică.

Rezultatele studiului KPMG arătă ca 67% dintre respondenți se așteaptă că nivelul ridicat al activitații de M&A din România va continua și în viitor, în linie cu trendul global. Tehnologia, sănătatea și energia sunt considerate cele mai atractive sectoare.

Studiul relevă faptul că pregătirea în prealabil a companiei pentru o viitoare tranzacție va avea un impact pozitiv asupra procesului. Pe de alta parte, anumiți respondenți consideră că incertitudinea macroeconomică la nivel global și așteptarile asupra prețului pot fi motive de ingrijorare pentru succesul tranzacției.

Bogdan Văduva, Partener, Head of Deal Advisory, KPMG în România, explică: “Sondajul evidențiază un scenariu favorabil pentru acest an; piața este influentață de un număr mare de tranzacții în curs de desfășurare și de un apetit sporit pentru M&A. Piața de M&A din România este pe un trend puternic ascendent, care este așteptat să continue și în următoarele 12 luni. România este o piață atractivă atât pentru investitorii strategici, cât și pentru cei financiari, datorită poziției favorabile în Europa Centrală și de Est (este a doua cea mai mare țară din punct de vedere al populatiei și a avut cea mai rapidă creștere economică din anul 2016 pănă în prezent), nivelurilor scăzute de impozitare, salariilor competitive și oportunităților semnificative de consolidare a pieței în industrii dinamice. Companiile internaționale se orientează către România în căutarea unei piețe pentru extindere, bazându-se pe creșterea economică sustenabilă și forța calificată de muncă, în timp ce antreprenorii români încep să considere opțiunea M&A ca un mijloc viabil pentru expansiune.”

George Dumitrașcu, Director Deal Advisory, KPMG în România, adăugă: “Este probabil cea mai favorabilă perioadă pentru a valorifica o piață emergentă, datorită existenței unui potențial de consolidare a pieței și a unui mediu economic stabil. Întrucât în România sunt foarte multe sectoare fragmentate ce oferă posibilitatea consolidării, este de așteptat ca investitorii strategici să fie cei mai activi pe piață de M&A, în căutarea sinergiilor și îmbunătățirea poziției competitive. De asemenea, fondurile de investiții consolidează companii locale, transformându-le în campioni locali și regionali. Mai mult, mediul economic și încrederea investitorilor completează obiectivele de consolidare. PIB-ul României este prevăzut să crească până în 2024 cu o rată medie mai mare decât media Europei Centrale și de Est sau media UE, facând România o piață atractivă pentru investitorii internaționali și locali.”

Richard Perrin, Partener, Head of Advisory, KPMG în România, subliniază atractivitatea în ascensiune a sectorului tehnologic românesc pentru investitori: “Sectorul tehnologiei s-a extins și a atras investitori importanți în ultimii zece ani, urmând că această tendință ascendentă să se mențină și în viitor. România este o piață atractivă pentru industria IT, datorită numărului ridicat de furnizori de servicii software și a numărului în continua creștere de specialisti IT acredități.”