Kristen Stewart, preşedinta juriului Festivalului de Film de la Berlin: Filmele nu vor dispărea niciodată

Kristen Stewart, preşedinta juriului Festivalului de Film de la Berlin, nu crede în polemica referitoare la moartea cinemaului, şi afirmă, cu prilejul unei conferinţe de presă desfăşurată joi în deschiderea celei de-a 73-a ediţii a Berlinalei, că filmele ''nu vor dispărea niciodată'', scrie variety.com.

''Aruncaţi o privire în oglinda retrovizoare'', a spus Stewart cu prilejul unei sesiuni de întrebări puse de reporteri. ''N-am încetat niciodată să ne spunem unii altora poveşti''. Actriţa a menţionat apoi articolele din presă despre încasările slabe la box-office cauzate de pandemie. ''Cât costă, evident, de parcă am uita vreodată aspectul acesta. Dar cred totodată că există un fel de nevoie vitală, disperată, în noi toţi de a crea ceva. Şi da, când eşti obsedat de industrie, este uşor să spui 'Oh, Dumnezeule! Totul se prăbuşeşte!' Dar cred pur şi simplu că e ceva vital care în mod incontestabil nu va dispărea niciodată''.

Kristen Stewart a participat pentru prima dată la Berlinale în 2010 cu producţia independentă ''Welcome to the Rileys'', alături de regizorul Jake Scott, potrivit Agerpres.

''Ca să dau dovadă de transparenţă totală. Tremur'', a spus actriţa referindu-se la rolul ei de preşedintă a juriului. ''Nu e o responsabilitate pe care să nu o înţeleg pe deplin. Sunt pregătită, pregătită să fiu transformată de toate filmele şi schimbată de oamenii din jurul nostru. Cred că de aceea suntem aici''.

Actriţa a oferit un răspuns neconcludent, destul de straniu - o caracteristică a dialogului pe care Stewart l-a purtat de-a lungul anilor cu presa - când a fost rugată să numească unele dintre filmele ei internaţionale favorite.

''Ei bine, uau. E ca şi cum aş spune 'Oh, eu nu mă uit la filme''', a afirmat ea, ironizând posibile titluri din presă despre răspunsul ei. ''Ca să fiu sinceră, nu vreau să pierd timpul încercând să-mi amintesc titluri şi regizori. Îmi pare rău că nu am răspunsul perfect la această întrebare, dar aş vrea să analizez colecţia tuturor celor care stau lângă mine. E ceva care ar putea fi amuzant. Dar, da, scuze, sunt o ratată, nu am o listă grozavă de cineaşti pe care să o scot din buzunar pentru voi''.

Din juriul internaţional al Berlinalei mai fac parte actriţa Golshifteh Farahani (Iran/Franţa), regizoarea şi scenarista Valeska Grisebach (Germania), regizorul şi scenaristul Radu Jude (România), directoarea de casting şi producătoarea Francine Maisler (SUA), regizoarea şi scenarista Carla Simón (Spania) şi regizorul şi producătorul Johnnie To (Hong Kong, China).

Festivalul de Film de la Berlin are loc în perioada 16-26 februarie.

Stewart a terminat recent filmările la debutul ei regizoral, ''The Chronology of Water'', iar în prezent lucrează la un serial despre paranormal, pentru care a lansat recent un casting. Este producătoarea executivă a acestui proiect, care are drept protagonişti vânători de fantome din comunitatea LGBT. Mai colaborează la un alt proiect alături de logodnica sa, scenarista Dylan Meyer, un scenariul al unui serial de televiziune care nu are încă un titlu.