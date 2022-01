Kylie Jenner a devenit prima femeie care adună pe Instagram 301 milioane de urmăritori

Kylie Jenner, 24 de ani, sora starletei Kim Kardashian, cea mai tânără miliardară din istorie, a devenit prima femeie cea mai urmărită pe Instagram, cu 301 milioane de abonaţi joi, relatează News.ro.

Kylie Jenner le devansează pe Ariana Grande şi Selena Gomez, ambele urmărite de 289 de milioane de abonaţi pe Instagram.

Fotbalistul Cristiano Ronaldo, personalitatea cea mai urmărită din lume, are 389 de milioane de abonaţi.

Jenner a devenit celebră pentru că a apărut în emisiunea „Keep Up with The Kardashians”, alături de surorile ei Kourtney, Kim şi Khloe Kardashian.

Tânăra bogată doborâse deja recordul pe Instagram în 2018, după ce a adunat peste 18 milioane de „like-uri” pentru anunţul naşterii fiicei ei Stormi. Înainte să fie publicată o fotografie cu oul „Eugene”, simbol al unei campanii pentru sănătatea mintală, sub formă de provocare pentru a o depăşi pe Jenner, în 2019. Oul a strâns până în prezent mai mult de 55 de milioane de „like-uri”.

Kylie Jenner, partenera rapperului Travis Scott, este în prezent însărcinată cu al doilea copil al lor.

În 2019, cea mai mică fiică a lui Kris Jenner a devenit la 21 de ani cea mai tânără miliardară din istorie cu societatea ei de cosmetice online, Kylie Cosmetics.

Forbes, care i-a atribuit acest titlu, a acuzat-o pe tânără că a furnizat declaraţii fiscale falsificate, cu scopul de a oferi companiei sale o imagine mai seducătoare decât era în realitate.