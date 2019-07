Kylie Minogue, duet cu Nick Cave şi Chris Martin la Glastonbury - VIDEO

Cântăreaţa australiană Kylie Minogue i-a avut invitaţi, duminică, în timpul recitalului susţinut la festivalul Glastonbury, pe Nick Cave şi Chris Martin. Artista pop a urcat pe scena principală unde trebuia să cânte în 2005, dar a fost nevoită să îşi anuleze prezenţa după ce a fost diagnosticată cu cancer, potrivit news.ro.

Emoţionată, Kylie Minogue a spus: „În 2005, trebuia să fiu aici, pe scena asta, dar circumstanţele au făcut în aşa fel să nu ajung, dar am urmărit din Australia. Mi-aş fi dorit ca lucrurile să stea altfel, dar viaţa este ceea ce este, nu? Suntem împreună aici, acum...”

Aplaudată de zeci de mii de oameni, ea a continuat spunând că cei 30 de ani împreună cu publicul au făcut ca poveştile individuale să devină una singură. „Haideţi că nu am plâns prea mult”, a spus ea zâmbind.

Ea şi-a amintit că, urmărind festivalul Glastonbury din urmă cu 14 ani, unul dintre artiştii invitaţi a cântat o piesă a ei. Acesta era Chris Martin (Coldplay), cu care acum a cântat „Can't Get You Out of My Head”.

Din setlistul prezentat de ea au făcut parte „Locomotion", „Hand On Heart", „Confide In Me" şi „Slow".

Împreună cu Nick Cave, a interpretat cunoscuta baladă „Where The Wild Roses Grow”.

Kylie Minogue, născută pe 28 mai 1968, şi-a început cariera ca actriţă şi a cunoscut succesul în muzică odată cu single-urile „Locomotion“ şi „I Should Be So Lucky“. Începând cu 1988, a lansat 14 albume de studio, cel mai recent datând din 2018 („Golden”), care au fost vândute în peste 80 de milioane de copii în întreaga lume. Are în palmares 16 ARIA Awards, trei Brit Awards şi un Grammy, între altele.

Kylie Minogue a concertat în România de două ori - la festivalul Cerbul de Aur, Braşov, în anul 1993, şi la Bucureşti, în cadrul turneului ”KylieX2008”, pe stadionul Cotroceni.