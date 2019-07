Whitesnake, Ed Sheeran, Billy Corgan, Slayer, Bon Jovi şi The Cure se numără între trupele care vor concerta luna aceasta la Bucureşti, în timp ce Jan Garbarek, Florence + The Machine şi Limp Bizkit şi Dream Theater vor cânta la Gărâna, Electric Castle, respectiv Artmania, scrie news.ro.

În prima zi a lunii, în Capitală, va începe Bucharest Jazz Festival (1 - 7 iulie, Piaţa „George Enescu” şi Arcub), iar trupa britanică Whitesnake îşi va prezenta cel mai recent album într-un concert la Arenele Romane.

Toboşarul Antonio Sánchez şi saxofonistul Bill Evans fac parte din lineup-ul festivalului de jazz, care va cuprinde numeroase evenimente conexe. Sánchez va susţine un recital pe 6 iulie, alături de grupul Migration, iar Bill Evans and The Spykillers! vor urca pe scena din Piaţa „George Enescu” pe 7 iulie. Accesul la concerte este liber.

Concertul pe care Whitesnake îl va susţine pe 1 iulie la Arenele Romane din Bucureşti va începe la ora 21.00 şi face parte din turneul de promovare a celui de-al 13-lea album de studio al trupei, „Flesh & Blood”. În deschidere va concerta trupa italiană Siska. Bilete, disponibile în reţeaua iabilet.ro, costă între 170 şi 370 de lei, la care va fi adăugată o taxă de 10 lei.

Englezul Ed Sheeran, cunoscut pentru piese ca „Shape of You” şi „Perfect”, va concerta prima dată în România pe 3 iulie. Evenimentul va avea loc la Arena Naţională, începând cu ora 20.00. Sheeran a lansat până în prezent trei albume de studio, „Divide”, apărut în martie 2017, fiind cel mai recent. El a anunţat recent că în iulie va lansa un proiect ce cuprinde colaborări cu artişti ca Chance the Rapper şi PnB Rock. Pentru concertul de la Bucureşti mai sunt disponibile bilete la categoria 299 de lei şi pot fi cumpărate prin eventim.ro.

Pe 9 iulie, la Arenele Romane va concerta, tot în premieră în România, liderul şi solistul trupei The Smashing Pumpinks, Billy Corgan. Accesul publicului va fi permis începând cu ora 19.30, iar trupa RoadkillSoda va urca pe scenă la ora 20.30. Corgan îşi va începe concertul la ora 21.30. Biletele pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro, la preţuri cuprinse între 89 şi 139 de lei, plus o taxă de 5 lei, iar la intrarea în Arenele Romane, ele vor costa între 100 şi 150 de lei.

În aceeaşi seară, la clubul Quantic, va concerta trupa Black Stone Cherry. Înaintea trupei americane hard rock va urca pe scenă grupul românesc Riot Monk. Biletele, disponibile pe ambilet.ro şi la intrarea în club, costă 59 de lei, iar în ziua concertului, 70 de lei.

Slayer va concerta pentru ultima dată la Bucureşti pe 10 iulie, la Arenele Romane. Trupele Carthagods, din Tunisia, şi Methedras, din Italia, vor cânta în deschidere, iar trupa americană de thrash va urca pe scenă la ora 21.00. Biletele pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro şi au preţuri ce variază între 210 şi 330 de lei, la care este adăugată o taxă de 10 lei.

Grupul englez Enter Shikari, care combină stilurile post-hardcore, electronic, rock alternativ şi metalcore, va concerta la clubul Quantic pe 11 iulie, ca parte a turneului european. Acesta va fi primul concert al trupei la Bucureşti în patru ani. Preţul unui bilet este de 60 de lei.

Trupa rock Alternosfera va marca a 20-a aniversare printr-un concert programat pentru 13 iulie la Arenele Romane din Bucureşti. Evenimentul face parte din turneul „Arhitectul din Babel”, prin care grupul îşi promovează cel de-al şaselea album, lansat în februarie. Biletele pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro, la preţurile de 95 şi 135 de lei, iar la acces, cu 110 şi 150 de lei.

Trupa americană Bon Jovi va concerta pe 21 iulie în Piaţa Constituţiei, în cadrul turneului „This House Is Not For Sale”. Biletele sunt disponibile în reţeaua Eventim şi au preţuri cuprinse între 161 şi 600 de lei. Pachetele VIP puse în vânzare costă între 1.114 şi 2.445 de lei. Acesta va fi al doilea concert pe care grupul rock îl va susţine la Bucureşti. Bon Jovi a mai cântat în Piaţa Constituţiei în luna iulie a anului 2011.

The Cure, care sărbătoreşte patru decenii de activitate, şi God Is An Astronaut vor concerta, pe 22 iulie, în Piaţa Constituţiei. Din lineup-ul evenimentului Rock the City fac parte trupa românească Firma şi grupul britanic indie-rock Editors. Biletele sunt disponibile în reţeaua Eventim, la preţuri cuprinse între 170 şi 420 de lei.

Cântăreţul american Michael Bolton va susţine anul acesta concerte la Cluj-Napoca şi Bucureşti, pe 20, respectiv 22 iulie. Artistul în vârstă de 66 de ani, premiat de două ori cu Grammy, va urca, pe 20 iulie, pe scena Sălii Polivalente din Cluj-Napoca şi pe 22 iulie, pe cea a Sălii Palatului din Bucureşti. Ambele concerte vor începe de la ora 20.00. Biletele pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro, la preţuri cuprinse între 74 şi 288 de lei, pentru Cluj-Napoca, şi 64 şi 588 de lei, pentru Bucureşti.

FESTIVALURI

Gărâna Jazz Festival, ajuns la a 23-a ediţie, va avea loc între 11 şi 14 iulie. Concertele se vor desfăşura pe trei scene: în Poiana Lupului, în biserica catolică din satul Văliug şi în Hanul La Răscruce, locul în care a avut loc prima ediţie a festivalului. Saxofonistul norvegian Jan Garbarek va deschide festivalul, alături de percuţionistul Trilok Gurtu. Din lineup mai fac parte Paolo Fresu & Lars Danielsson, Basistul Jeff Berlin, toboşarul Dennis Chambers, pianistul şi chitaristul David Sancious şi chitaristul Oz Noy (Moshulu), dar şi Luiza Zan, Sorin Zlat Quartet şi Horea Crişovan & Jazzybit. Biletele şi abonamentele pentru Gărâna Jazz Festival 2019 pot fi cumpărate din reţeaua bilete.ro.

Ministry, The Casualties, Luna Amară şi Altar se numără între trupele de pe afişul celei de-a zecea ediţii a festivalului Rock la Mureş, care va avea loc în zilele de 12 şi 13 iulie, la Periam Port (judeţul Timiş). Abonamentele, disponibile pe rocklamures.ro, costă 110 lei.

Florence Welch

Grupurile Florence + The Machine, Limp Bizkit, Thirty Seconds to Mars şi Bring Me the Horizon vor fi capetele de afiş ale festivalului Electric Castle, care va avea loc în perioada 17 - 21 iulie, pe domeniul Castelului Banffy din judeţul Cluj. Biletele şi abonamentele sunt disponibile la mai multe categorii de preţ pe electriccastle.com.

Beth Hart, Oscar Benton, Ana Popovic şi AG Weinberger vor cânta, între alţii, la Open Air Blues Festival Brezoi (Vâlcea), în perioada 18 - 21 iulie. Interpreta şi compozitoarea americană Beth Hart va concerta acum pentru a treia oară ȋn Romȃnia. Concertul de la Brezoi este inclus ȋn turneul „Fire on the Floor". Biletele pentru o zi la cea de-a treia ediţie a festivalului costă 75 de lei, iar abonamentele, 200 de lei. Ele sunt disponibile în reţeaua iabilet.ro.

Cea de-a 14-a ediţie a festivalului ARTmania va avea loc în zilele de 26 şi 27 iulie, în Piaţa Mare din Sibiu. Din lineup fac parte trupele Dream Theater, Opeth, Madrugada, Wardruna şi Myrkur. Biletele pentru o zi costă 260 de lei, iar abonamentele, 320 de lei, şi pot fi cumpărate de pe artmaniafestival.ro.

În prima zi a lunii august vor debuta Rockstadt Extreme Fest (Râşnov) şi Untold (Cluj-Napoca). Cea de-a şaptea ediţie a Rockstadt Extreme Fest îi are cap de afiş pe Dimmu Borgir, Accept, Six Feet Under şi Paradise Lost, iar la Untold, ajuns la a cincea ediţie, au fost confirmaţi, între alţii, Robbie Williams, Armin Van Buuren, Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas şi Bastille. Ambele evenimente vor avea loc în perioada 1 - 4 august. Abonamentele pentru REF sunt disponibile pe iabilet.ro şi costă 390 de lei, iar cele pentru Untold, pe site-ul evenimentului, la preţuri de până la 1.292 de lei.