La cât ajunge datoria guvernamentală pe fondul crizei COVID-19. Cifrele din România până la finele anului 2020

Ponderea datoriei guvernamentale brute conform metodologiei Uniunii Europene va fi de 40,9% din PIB la sfârşitul anului 2020, faţă de 35,2% în 2019, potrivit Programului de convergenţă 2020 publicat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

"În condiţiile în care se estimează o contracţie a economiei de circa -1,9%, o depreciere a monedei naţionale faţă de euro, principala valuta în care este denominată datoria publică şi un deficit calculat conform metodologiei UE de peste 3% din PIB, ca urmare a efectelor generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, estimăm că ponderea datoriei guvernamentale brute conform metodologiei UE va fi de 40,9% din PIB la sfârşitul anului 2020", se menţionează în document.

Datoria guvernamentală, conform metodologiei UE, s-a situat la sfârşitul anului 2019 la 35,2% din pib, net inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht. Din total datorie guvernamentală, datoria internă a reprezentat 18,9% din PIB, iar datoria externă a fost de 16,3% din PIB, relatează Agerpres.

"Dacă se au în vedere activele financiare lichide, nivelul datoriei guvernamentale nete (reprezentând datoria guvernamentală brută minus activele financiare lichide) este estimat la 35,2% din PIB la sfârşitul anului 2020", se precizează în Programul de convergenţă.

Potrivit reprezentanţilor MFP, pentru respectarea plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht, prin Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au fost introduse praguri intermediare prudenţiale pentru datoria publică, inclusiv măsuri automate în cazul depăşirii acestora.

Astfel, dacă datoria publică este cuprinsă între 45% din PIB şi 50% din PIB, Ministerul Finanţelor Publice prezintă Guvernului un raport privind justificarea creşterii datoriei cu propuneri pentru menţinerea acestui indicator la un nivel sustenabil şi dacă datoria publică este cuprinsă între 50% din PIB şi 55% din PIB, se propune un program pentru reducerea ponderii datoriei publice în PIB, care cuprinde, fără a se limita la acestea şi măsuri privind îngheţarea cheltuielilor totale respectiv a salariilor din sectorul public.

În cazul în care datoria publică este cuprinsă între 55% din PIB şi 60% din PIB, în plus faţă de măsurile de mai sus, Guvernul iniţiază măsuri care să determine îngheţarea cheltuielilor totale privind asistenţa socială din sistemul public şi dacă datoria publică este mai mare de 60% din PIB, în plus faţă de aceste măsuri Guvernul iniţiază şi aplică un program de reducere a datoriei publice cu o rată medie de 5% pe an, ca rată de referinţă.

Totodată, pentru îmbunătăţirea managementului datoriei publice şi evitarea presiunilor temporare în asigurarea surselor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanţelor Publice are în vedere menţinerea rezervei financiare (buffer) în valută aflată la dispoziţia Trezoreriei Statului, care să permită gestionarea riscului de refinanţare şi de lichiditate, în prezent politica fiind de menţinere a acestei rezerve la un nivel care să acopere până la 4 luni din necesarul brut de finanţare