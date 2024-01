La Cluj-Napoca s-a inventat Taxa pe cuptor. Cum se explică introducerea acesteia

Unui clujean, revoltat că a plătit la o carmangerie mai mult decât produsele alese, i s-a explicat că s-a introdus o „taxă de cuptor”. Reprezentanții carmangeriei au explicat că se achită o taxă de gătire de 3 lei la suta de grame de produs.

Clujul este, probabil, cel mai scump oraș din țară nu numai la imobiliare, ci și la costul vieții cotidiene. Un clujean a constatat că la prețul produselor cumpărate de la o carmangerie s-a adăugat o taxă, despre care i s-a explicat că ar fi „de cuptor”.

„Venise ora de prânz și m-am gândit să mă duc pe strada Dunării, să mănânc la Moldovan, unde mâncasem întotdeauna porția de ceafă cu cartofi prăjiți, maxim 20 de lei plăteam întotdeauna”, a relatat bărbatul pentru Știri de Cluj.

Bărbatul a cumpărat piept grill tot cu cartofi prăjiți. „Carnea 11 lei, cartofii 7, scăpasem iarăși sub 20 de lei. Preț final?! 27 de lei…”, a constatat neplăcut surprins acesta.

Doamna care l-a servit i-a explicat: „Păi știți că de ieri s-a schimbat și s-a decis să fie taxă de cuptor...”

„Taxa de cuptor de 8 lei!!! Moldovane de mâine pui taxa și pe furculiță și cuțit sau de șezut? Nesimțire! Taxe pentru proști... vor pierde jumătate din clienți, majoritatea taximetriștilor mănâncă acolo”, a concluzionat clientul supărat.

„Serviciul de gătire are un preț de 3 lei/bucată de 100 de grame”

Reprezentanții carmangeriei Moldovan au precizat că nu a fost introdusă o taxă suplimentară și prețul serviciului de gătire exista și până acum, doar că acum, la sugestia Protecției Consumatorilor, s-a trecut la o modificare a prețului.

„Precizăm de la bun început că, în zona de bistro a magazinelor Moldovan, nu a fost introdusă o taxă suplimentară, ci acest preț al serviciului de gătire exista și până acum. Astfel, înainte de data de 8 ianuarie 2024, prețul produselor gătite la fața locului, care nu aveau valoare fixă pe bucată sau preț de bistro, se calcula prin adăugarea unei taxe de gătit de 8 lei/bucată de până la 500 de grame. Produsul care urma să fie gătit se cântărea crud/nepreparat. Taxa de 8 lei includea prepararea, condimentele, sosurile, murăturile și pâinea”, a precizat directorul general Cosmin Moldovan.

Astfel, suma de 20 de lei prezentată de clientul în cauză este valabilă doar în cazul în care bucata de piept de pui comandată avea greutatea de 0,14665 kg, adică mai puțin de jumătate din cât a cumpărat ieri (0,298 kg) - mai precizează reprezentantul carmangeriei.

Moldovan a precizat că din 8 ianuarie, pentru pregătirea produselor alese de clienți care nu au valoare fizică pe bucată se achită gramajul cântărit conform solicitării clientului plus serviciul de gătire, care are un preț de 3 lei/bucată de 100 de grame. „Acest preț include stict gătirea produsului”, a detaliat acesta.

„Ca urmare a acestei modificări nu mai există două prețuri (unul pentru produsul crud și al doilea pentru produsul gătit) și nu mai sunt incluse în taxa de gătit sosurile, murăturile și pâinea”, au precizat reprezentanții firmei.

Aceștia au explicat că modificarea de preț a fost făcută: pentru a da posibilitatea clienților de a achiziționa în stare gătită orice produs din vitrine care se pretează la gătirea în bistro; pentru a reduce prețul care includea componente nedorite (de ex: pâine, sosuri); pentru a da claritate prețurilor produselor gătite, la recomandarea ANPC.

Ce spun consumatorii

Așa-zisa „taxă de cuptor” a devenit subiect de dezbatere și pa platforma reddit.

„Sunt acum la Carmangerie și scrie ca se percepe o taxă de 3 lei/100 grame de produs crud. Adică dacă îți iei un mic care cântărește 100 grame, vei plăti 3 lei pentru gătirea lui. Însă cred ca asta se aplică în cazul în care alegi tu carnea de la raft și nu este în meniul lor. Eu am luat acum 2 mici. Prețul în meniul era 4,5 lei. Atâta am și plătit, 9 lei. Nu am avut taxa în plus”, a precizat Iulia.

„Practic la Moldovan au vitrină cu carne crudă - să zicem că e 15 lei 200 g de piept de pui marinat. Îl poți cumpăra așa și duce acasă să-l gătești. Dacă totuși vrei să-l mănânci acolo, nu e normal să coste ceva faptul că-l gătesc și ți-l servesc pe farfurie? E oricum o taxă infimă”, a susținut un al comentator.

„Cât de legale îs practicile astea legate de prețul afișat? Cum ar fi să scrie 5 lei pachetul de țigări la raft și când plătești să fie 15 lei, că îi și acciza, da nu o trecem la preț ca sa pară mai ieftin”, a scris un internaut care a precizat că nu-l interesează taxele carmangeriei, ci prețul final al produsului.

„O să va propun o chestie nebunească: cheltuiți mai responsabil și renunțați la sintagma piață liberă, asta este, cerere și ofertă!” - a precizat un alt clujean.

„Eu am fost luna trecută la una din locații și într-adevăr au pe bon taxa de gătire, dar era 1-2 RON, nu 8 cum zice în articol”, a precizat altcineva.

„Taxa de cuptor s-a introdus fiindcă acum poți cere tot ce se poate pune în cuptor direct în cuptor și au scos meniurile de fapt”, a spus un alt internaut.