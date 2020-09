La Cluj, printre contracandidaţii lui Emil Boc la Primărie sunt un fost şef al ISJ, doi deputaţi, dar şi un bucătar

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, se confruntă, în încercarea de a obţine un nou mandat, cu un fost şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean, Valentin Cuibus (PSD), cu deputaţii Csoma Botond (UDMR) şi Emanuel Ungureanu (USR-PLUS), dar şi cu un bucătar, Paul Siserman (ALDE). Cel mai tânăr candidat la Primărie este un antreprenor de 33 de ani, anunță news.ro.

În cursa pentru Primăria Cluj-Napoca s-au înscris 14 candidaţi.

Din partea PSD, candidează Valentin Claudiu Cuibus, cunoscut în special pentru perioada îndelungată în care a fost şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean, funcţie ocupată până în luna martie a acestui an.

În vârstă de 64 de ani, Cuibus a fost profesor de chimie la Colegiul Naţional "George Coşbuc" din Cluj-Napoca, ulterior inspector şcolar, director al Palatului Copiilor (1996-2002), inspector şcolar general (2002-2003; 2012-2020) subprefect (2003-2004), prefect (2004-2005), director coordonator la ISJ Cluj, ocupându-se de Palatul Copiilor (2005-2012).

În prezent, Cuibus este director al Palatului Copiilor şi consilier judeţean (din 2008).

Conform celei mai recente declaraţii de avere, Cuibus are trei terenuri intravilane în Muntele Băişorii, Iara şi Cluj-Napoca, trei apartamente şi o casă în Cluj-Napoca, dar şi o casă de vacanţă la Iara.

La 54 de ani, Emil Boc candidează din partea PNL pentru cel de-al cincilea mandat de primar la Cluj-Napoca.

De profesie avocat, Boc a fost premier în perioada decembrie 2008 - februarie 2012 şi deputat de Cluj în perioada 2000-2004, dar şi preşedinte al PDL, între anii 2005 şi 2012.

În 2016, Emil Boc a câştigat cel de-al patrulea mandat de primar al municipiului Cluj-Napoca, având peste 64% din voturile alegătorilor.

În acest mandat al său, în municipiul Cluj-Napoca a fost modernizat transportul public, fiind în circulaţie mai multe autobuze electrice, au fost refăcute străzi, amenajate piste de biciclete şi benzi dedicate pentru transportul în comun, au fost construite parking-uri în cartiere, terenuri de sport, iar operaţiunile la serviciile şi direcţiile Primăriei se pot face digital, fiind introdus şi "primul funcţionar public virtual".

Potrivit declaraţiei de avere, Boc are două terenuri şi diferite suprafeţe de pădure şi fâneaţă în satul natal, Răchiţele, două apartamente în Cluj-Napoca şi o casă şi o cabană la Răchiţele.

Candidatul PMP, Avram Fiţiu (54 de ani), este conferenţiar la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, fiind doctor în agronomie şi având un masterat în Geniu Sanitar. De asemenea, el este subsecretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Fiţiu a fost membru al PNŢCD şi ANR, dar şi al PLUS.

Deputatul Csoma Botond este candidatul UDMR la Primăria Cluj-Napoca. În vârstă de 45 de ani, el a absolvit Facultatea de Studii Europene şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi are un masterat în Drept Internaţional Public la Universitatea Central-Europeană Budapesta. El este liderul filialei judeţene UDMR Cluj, iar în perioada 2006-2016 a fost consilier local în Consiliul Local Cluj-Napoca, lider de grup UDMR.

Din martie 2018, a fost secretar al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI. El este necăsătorit, are un teren intravilan şi o casă de locuit în Cluj-Napoca, un autoturism şi o rulotă

Din partea ALDE candidează Paul Siserman, fost concurent la Masterchef care are sloganul "Cea mai bună reţetă pentru Cluj". În vârstă de 44 de ani, el spune că îl "distrează" că este "atacat" pentru meseria sa - bucătar. "Eu sunt mândru de meseria pe care o am şi de ceea ce am realizat până acum în viaţă", a scris el pe Facebook.

Siserman se declară un "antreprenor în domeniul administraţiei publice (4 firme din care una locul 2 în judeţ în 2019 la profitabilitate)", menţionând că o altă activitate este aceea de a organiza cursuri de pregătire profesională. El este director al Asociaţiei Naţionale a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism, manager al echipei naţionale de juniori a României la Olimpiada Culinară de la Stuttgart, chapter chairman World Masterchef Society, officer Escoffier International şi ambasador consultant World Gastronomy Institute.

"Da ce mai contează toate acestea cand dacă tragem linie sunt un simplu cetăţean al frumosului nostru oraş care, alături de mulţi dintre noi şi-a dat seama ca acest oraş mai are şi nişte lipsuri nu doar stele. Aceste lipsuri se pot îndrepta şi fără războaie şi lupta acerba la ciolan. Se pot îndrepta prin colaborare şi bun simt", afirmă Siserman.

La Primăria Cluj-Napoca mai candidează avocatul Dan Cristian Codrean (Pro România), în vârstă de 38 de ani, artistul plastic Simona Teodora Roşca Neacşu (Alianţa pentru Unirea Românilor), economistul Sorin Valeriu Naş (Partidul Forţa Naţională), fost secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, care a diistribuit în cutiile poştale pliante sub forma unor contracte între el, ca primar, şi fiecare cetăţean al municipiului Cluj-Napoca.

Candidatul Partidului România Mare, Daniela Gîfu, este cercetător ştiinţific lI, specializat în prelucrarea limbajului natural / inteligenţă artificială.

Cel mai tânăr candidat este Radu Călin Lupaş (Partidul Republican din România), un antreprenor în vârstă de 33 de ani care candidează sub conceptul "Un Om... pregătit pentru a fi D.E.M.I.S" (

"Tocmai pentru că sunt sincer şi sunt om, am decis să vă arăt respectul meu, am decis să-mi pun demisia în alb la dispoziţia celor care vor decide să-mi acorde încrederea. Aceasta este şi motivaţia pentru care am ales acest acronim D.E.M.I.S.!", a explicat el.

Deputatul Emanuel Ungureanu este candidatul USR-PLUS. În vârstă de 42 de ani, el este doctor în istorie şi vicepreşedinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, asistent social specializat în îngrijirea copiilor cu insuficienţă renală cronică şi, potrivit prezentării sale, a practicat mulţi ani jurnalismul de investigaţii scriind anchete despre corupţia şi mizeria din sistemul sanitar. În anul 2004 l-a demascat la DIICOT Cluj pe profesorul Mihai Lucan de la Institutul de Transplant Renal din Cluj pentru activităţi de trafic de organe şi alte activităţi ilegale, motiv pentru care acesta este cercetat în mai multe dosare de corupţie de către DNA şi DIICOT.

De altfel, Ungureanu este cunoscut şi în prezent pentru faptul că prezintă, deseori, imagini sau informaţii despre probleme din sistemul medical.

Ceilalţi candidaţi sunt Adela Dorina Mîrza (Partidul Alternativa Dreapta), Bogdan Gârbovan (Partidul Verde, 44 de ani) şi Petru Mândru (Partidul România Noastră).