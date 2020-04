'La La Land' şi 'Hunger Games', printre filmele care vor putea fi vizionate gratis pe Youtube și Fandango, inițiativă creată de studioul Lionsgate

Studioul Lionsgate s-a aliat cu YouTube şi Fandango pentru a lansa "Lionsgate Live! A Night at the Movies", o iniţiativă creată în contextul actualei pandemii de coronavirus prin care se pot viziona gratis filmele "The Hunger Games" (2012) "Dirty Dancing" (1987), "La La Land" (2016) şi "John Wick" (2014), relatează EFE.

Pentru ca publicul să se poată bucura de filme în timp ce sălile de cinema sunt închise în plină pandemie, iniţiativa "Lionsgate Live! A Night at the Movies" se va desfăşura pe parcursul a patru vineri consecutive pe YouTube şi va începe la 17 aprilie, la 18:00 ora locală din Los Angeles (1:00 GMT), se arată înt-un comunicat, potrivit Agerpres.ro.

Citește și: VIDEO: Gabriela Firea și Florentin Pandele se roagă pentru ‘însănătoșirea bolnavilor și ocrotirea tuturor’

Jamie Lee Curtis va fi prezentatoarea acestui spaţiu care, pe lângă filmele sus amintite, va include curiozităţi în jurul acestor filme, invitaţi speciali, concursuri şi alte activităţi interactive.

Lionsgate speră totodată ca telespectatorii să se alăture donaţiei sale pentru Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation, o organizaţie care sprijină lucrătorii din sălile de cinema aflaţi în dificultate financiară ca urmare a închiderii cinematografelor.

Citește și: ‘Cu Ludovic Orban, PNL nu are nicio șansă să mai câștige alegerile. 1 milion de români sunt în șomaj tehnic, cu salariile tăiate’ – Bogdan Chirieac

John Fithian, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Proprietarilor Sălilor de Cinema, a salutat gestul de solidaritate al studioului Lionsgate.

"În 125 de ani de istorie de cinema, este prima dată când sălile trebuie să se închidă în toată ţara. În timpul Marii Crize, războaielor, dezastrelor sau calamităţilor locale, cinematografele au fost punctul de reuniune a publicului care a râs, s-a emoţionat şi a reacţionat la unison pentru a uita de problemele sale", a spus el.

Citește și: ‘Nu e sfârșitul lumii! Aceasta pandemie va trece. Încurajam instaurarea unor regimuri autoritare care ne vor încalcă drepturile’- Vasile Astărăstoae

"Până când vom putea să ne vedem în sălile de cinema, mulţumim Lionsgate că ne ne-a oferit posibilitatea de a merge la film", a încheiat John Fithian.