La noi se închid, la ei se dezvoltă! Germania renunță la eoliene pentru a extinde minele de cărbune

Compania energetică germană RWE a dezactivat 8 turbine eoliene, până în acest moment, pentru a face loc extinderii unei mine de lignit, conform ZDF, anunță News.ro.

Anterior, pentru grupul german de utilităţi RWE a fost transmis că va urgenta cu opt ani închiderea termocentralelor sale pe cărbune, dar, în acelaşi timp, două dintre centralele sale pe lignit, care trebuiau să fie închise la finele acestui an, vor rămâne parte din reţeaua energetică din Germania până în luna martie 2024.

În paralel, directorul general de la RWE, Markus Krebber, a anunţat că, în conformitate cu un acord convenit cu Guvernul german, grupul de utilităţi va înceta să mai producă electricitate pe bază de cărbune până în 2030, accelerând cu opt ani planurile care vizau oprirea termocentralelor pe cărbune.

"Vom pune punct producţiei de electricitate pe bază de lignit în 2030, adică de două ori mai repede decât se preconiza. În criza actuală, contribuim la securitatea aprovizionării în Germania prin majorarea, temporară, a utilizării centralelor noastre pe lignit şi astfel ajutăm la înlocuirea gazelor din producţia de electricitate. În acelaşi timp, investim miliarde de euro pentru a accelera tranziţia energetică şi suntem gata să eliminăm lignitul până în 2030", a declarat Markus Krebbert.

Acordul convenit de RWE cu Guvernul de la Berlin este destinat să asigure aprovizionarea cu energie a Germaniei şi să economisească gaze naturale în contextul crizei energetice provocate de războiul din Ucraina. În pofida unei cereri mai mari pentru lignit în următoarele 15 luni, grupul RWE a exclus posibilitatea de a deschide noi locaţii pentru mineritul de lignit.

This is a wind park close to the German coal mine Garzweiler. It's getting deconstructed for more coal mining! Because the german government (with Greens as part of the coalition locally and nationally) gave in to the demands of the fossil fuel industry. You cannot make this up. pic.twitter.com/VwDAwgLlHs