La presiunile SUA și UE, liderii din Kosovo amână măsurile care au scos sârbii în stradă. Amenințări de ambele părți

Guvernul kosovar a decis să amâne cu o lună intrarea în vigoare a noilor reguli la frontiera cu Serbia care au provocat tensiuni duminică în nordul ţării, unde au fost ridicate baricade şi trase focuri de armă asupra poliţiei, notează AFP preluat de agerpres.

Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately.

Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths