La Spitalul Sfântul Sava, și la 70 de ani înveți să mergi din nou

Am venit în Spitalul Sfântul Sava chiar ca o legumă, iar acum pot să merg. Cu cadrul merg singură și fac toate exercițiile pe care mi le dau să le fac cei de la kineto. Eram sceptică, dar când am văzut cum este aici, credeți-mă, abia aștept dimineața să merg la kinetoterapie.

În februarie, am făcut o tromboebolie. Sunt din Buzău și am fost internată acolo și nu știu dacă din spital sau ce s-a înatâmplat, dar am luat o infecție și am fost operată, după care n-am mai putut să merg. Stând așa, au cedat toți mușchii.

Am încercat recuperarea acasă, am avut un maseur și un kinetoterapeut, dar fără rezultate. Copiii au aflat de Spitalul Sfântul Sava și mi-au zis: ”Mama, este așa de bine acolo! Sigur te vei recupera”.

Am numai cuvinte numai de laudă la adresa lor. Cred că am să-i pomenesc toată viața mea și în acatistele mele ei vor fi acolo și am să mă rog pentru sănătatea și pentru fericirea lor ca pentru copiii mei. Ei m-au învățat să merg, căci ăsta era scopul: să pot merge. Mi-am învins această teamă datorită lor.

Când am început prima dată, aveam teamă, dar dacă l-am văzut pe Alex la 4 metri în fața mea știam că e acolo și porneam. Acum mă ridic singură. M-au ajutat foarte mult. De când am venit, eu am zis că nu cred că am să mai pot, am 70 de ani și au spus: „Nu se poate! Au venit și mai în vârstă și cu afecțiuni mult mai grave. O să reușiți!” Cert este că m-au încurajat și am reușit.

Deși la sală obosești cel mai mult, abia aștept dimineața să mă duc la sală. Direct de la sala de mese mă duc la sala de kineto. Recomand cu căldură la toată lumea. Chiar cu cine am mai vorbit la telefon, am spus că este deosebit aici.

30 de terapeuți performanți în kinetoterapie și fizioterapie, împreună cu 8 medici specialiști și o echipă generoasă de asistenți și infirmieri, reușesc să recupereze medical pacienți internați după orice tip de intervenții chirurgicale, după AVC și accidente sau boli degenerative, care restrâng mobilitatea. Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri paliative are 100 de paturi, în saloane cu 2 sau 3 locuri, în condiții excelente, de hotel, cu băi adaptate nevoilor pacienților cu deficiențe majore locomotorii. Centrul deține peste 100 de echipamente medicale de ultimă generație, iar de curând a achiziționat și o ambulanță tip C, care poate interveni în regim de urgență, pentru resuscitare, cu personal specializat, precum și 18 paturi cu echipament de terapie intensivă pentru noua secție ATI, ce va fi deschisă în curând.

La Spitalul Sfântul Sava, regula de la care nu se abate niciunul dintre angajați este de a îngriji pacienții ca pe membrii propriei familii. De aceea, la Spitalul Sfântul Sava nu te simți al nimănui, oricât de greu ți-ar fi să faci ceva de unul singur.